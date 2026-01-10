Aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda prețurilor piperate. „Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât e pârtia”

10-01-2026
În stațiunile montane, zăpada rezistă bine pe pârtii spre satisfacția celor care au avut grijă să nu-și epuizeze tot bugetul de distracție în vacanța de iarnă.

Electra Ghiza

Poiana Brașov s-a umplut iar de lume, mai ales că natura a fost generoasă cu temperaturi rezonabile, puțin sub 0 grade, și ninsoare ușoară.

În Poiana Brașov, ziua bună începe la 9 dimineața, când se pornesc instalațiile de transport pe cablu.

Schior: „Schiem de azi dimineață de la 9, am urcat cu prima cabină și e foarte mișto la schi. 5 ture am făcut până la ora asta.”

Schior:E un obicei de-a nostru de vreo 2-3 ani de zile să venim cu familia la schi. Da, de ziua mea. Pentru că e singura în ianuarie, când e zăpada."

Apoi, cu fiecare minut, aglomerația sporește și pe partie, și la îmbarcarea în gondolă. Nemulțumirea crește și ea, mai ales în cazul celor care compară stațiunile românești cu cele din Alpi.

Schior:Cozile sunt destul de mari, prețurile pentru urcări, foarte mari! Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât te ridică, pentru cât e pârtia. În rest, da, e o Românie pe care o iubim."

Pentru acest schior, coborârea din Vârful Postăvaru a fost o adevărată aventură. Dar e gata s-o ia de la capăt.

Grăbit să se așeze cât mai repede la coada de la gondolă, acest schior a alunecat pe gheață și s-a accidentat la un picior, așa că următoarea lui tură va fi cu ambulanța, la spital.

Nicușor Piroșka, salvamontist Poiana Brașov:Vremea este frumoasă și toată lumea vrea să vină să se distreze, să se simtă bine. Din păcate, a alunecat pe gheață, după ce a coborât.”

Aceste două familii din Brăila au venit la munte doar pentru o noapte. I-a convins prognoza meteo, dar și faptul că, în sfârșit, au găsit camere libere la hotelul pe care și-l doreau.

Fată:Vom sta doar o seară și ne întoarcem acasă mâine. Am venit să profităm de zăpadă și de vremea frumoasă.”

Distracția se mută de pe partie pe terasele cabanelor, unde DJ-ii dau muzica la maximum.

Iar pe alocuri, natura face și ea spectacol – un vârtej de zăpadă i-a lăsat cu gura căscată pe cei care au rămas până seara târziu pe pârtia Bradul.

Meteorologii spun că va continua să ningă, dar avertizează cu privire la riscul de avalanșe, care este de gradul 4 din 5 în munții Bucegi, Făgăraș și Țarcu.

10-01-2026

