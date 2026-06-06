Cod galben de inundaţii în aproape jumătate de ţară, până duminică la prânz. Judeţele cu cel mai mare risc de viituri

Avertizarea vizează mai întâi ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12:00 - ora 24:00, râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Vâlcea).

Potrivit hidrologilor, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Alertă extinsă până duminică pentru Moldova, Muntenia şi Dobrogea

Tot de sâmbătă, la prânz, ora 12:00, până duminică, ora 12:00, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Suceava - bazin amonte S.H. Brodina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brodina (judeţul Suceava), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Râmnicu Sărat (judeţele: Vrancea şi Buzău), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Suceava (judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia, Jijia - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluentă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Judeţele cu cel mai mare risc de viituri rapide şi inundaţii locale

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Buzău, Vrancea, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.

Specialiştii menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.