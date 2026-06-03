Corespondent Știrile PRO TV: „Populația din județul Galați a primit mai multe mesaje RO-ALERT prin care a fost sfătuită să se pregătească de evacuare, să se refugieze în zonele mai înalte ale localităților și să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze naturale.

Au fost afectate de inundații șapte localități. Apa a intrat în 27 de curți și grădini la Tecuci, în 16 curți la Umbrărești, în două anexe gospodărești și cinci curți la Piscu.

Au mai fost probleme și la Ivești, Liești și Pechea. La Slobozia Conachi, de asemenea. Aceste localități au fost puternic lovite și de inundațiile din septembrie 2024.

În localitatea Vameș, pe DN 25, s-a acumulat apă pe carosabil pe o întindere de aproximativ 70 de metri. Și acolo au intervenit pompierii cu motopompele. Potrivit ISU Galați, apa a început să se retragă spre dimineață, iar situația este acum sub control.”