Potrivit hidrologilor, în intervalul 7 iunie, ora 13:05 - 7 iunie, ora 24:00, va urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore a celor prognozate şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile mici din judeţul Constanţa.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din jumătatea de sud a judeţului Constanţa.

În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, INHGA va reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.