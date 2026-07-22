Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe regiuni. Peste 50 de case sunt inundate | FOTO

Peste 50 de case şi zeci de curţi din 20 de localităţi ale judeţeleor Dâmboviţa, Ilfov şi Prahova au fost inundate în ultimele ore din cauza ploilor torenţiale, a anunțat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în data de 22 iulie, între orele 8:00 şi 14:00, se înregistrează efecte în 20 localităţi din judeţele (Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti. Forţele de intervenţie acţionează pentru evacuarea apei din 51 case, 47 curţi, cinci beciuri/subsoluri, o anexă gospodărească, trei agenţi economici, precum şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la trei imobile şi a doi de copaci prăbuşiţi, totodată fiind avariat un autoturism, precizează sursa citată.

La nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se menţine manevra de forţe, astfel: ISUJ Prahova - o autospecială de stingere cu apă şi spumă, două autocamioane de intervenţie, două microbuze, două buldoexcavatoare, şase motopompe (două USISU, trei ISU TR, una ISU DB) şi 21 pompieri din cadrul ISUJ Dâmboviţa, ISUJ Teleorman şi USISU Ciolpani, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, monitorizarea evoluţiei fenomenelor hidrometeorologice continuă, echipele operative ale MAI fiind pregătite să intervină pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor produse de vremea severă. Reprezentanţii DSU le recomandă oamenilor, printre altele, să urmărească permanent anunţurile oficiale privind starea vremii, să evite deplasările inutile în zonele vizate de avertizări, să evite zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare în condiţii de vânt puternic şi să asigure obiectele care pot fi luate de vânt, să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ, să nu traverse cursuri de apă şi să nu stea pe malurile acestora şi să cureţe şanţurile şi rigolele din jurul locuinţei pentru a permite scurgerea apelor pluviale.

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