Un adolescent de 15 ani a găsit întâmplător, pe malul apei, o bicicletă, câteva haine și un telefon. Însă ploile abundente au complicat situația. Apele râului sunt tot mai învolburate și pline de aluviuni aduse din amonte.

Pompierii, scafandrii, polițiștii și mai mulți localnici s-au întors, în acesta dimineață, la căutări. În condiții extrem de grele, pe ploaie și cu un râu învolburat și foarte tulbure, au cercetat malurile și au intrat în apă.

Cătălin Nencescu, șef ISU Găești: „S-au efectuat căutări cu echipele de scafandri în apele răului, în acest moment rezultatele fiind negative. Debitul râului față de ziua de ieri este în creștere, curenții sunt în creștere, apa este tulbure și sunt locuri în care pune în pericol siguranță salvatorilor."

Pe mal, părinții celor doi tineri, copleșiți de durere, se rugau pentru o minune. Mama unuia dintre băieți spune că ar fi presimțit o nenorocire. Și-a sunat marți după-amiază fiul, dar acesta nu i-a răspuns.

Daniela Răzorea, mama unuia dintre tineri: „Ieri nu știu ce au avut în cap, că ei au plecat după porumb, ce au căutat aici, nu știu. La 4 și 5 l-am sunat pe Eduard și am văzut că nu-mi răspunde și i-am dat mesaj: Unde sunteți? Să nu vă duceți la Argeș! Și am tot insistat cu telefoane și nu au mai răspuns. Am sunat la poliție și poliția deja era anunțată de un băiat de aici, că le-a văzut bicicleta”.

Băiatul de 15 ani care a găsit lucrurile pe mal a crezut inițial că se scaldă cineva în zonă. Marți seară, fratele lui le-a povestit anchetatorilor de ce nu a fost anunțată imediat poliția.

Florin Gheorghe, fratele minorului: „Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aicea. Am zis lăsăți-le așa că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc”.

Localnicii spun că deși locul este periculos, copiii și tinerii vin adesea la scăldat. Se pare că marți, exact când au intrat tinerii să facă baie, fusese uzinată apa pe râul Argeș, deversată controlat, iar debitul a crescut foarte mult.

Părinții celor doi tineri spun că ei știau să înoate bine.