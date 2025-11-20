Ploieștiul e sufocat de mirosuri grele. Nu se fac măsurători oficiale pe poluanții petrolieri

20-11-2025 | 08:23
Înconjurat de rafinării, Ploieștiul e sufocat de mirosuri grele. Unii locuitori s-au obișnuit, alții continuă să semnaleze autorităților că aerul este greu de respirat.

autor
Marilena Iordache

Doar luna trecută, s-au înregistrat 49 de depășiri ale nivelului de hidrogen sulfurat, gaz toxic, sursă a mirosului înțepător.

Localnici: „A canal, sunt gaze, e urât." (...)

„A gaz, a cherosen, dimineața când vreau să deschid geamul să aerisesc dormitorul se simte"

„Miroase a produse petroliere, plămânul primește aerul ăsta îmbâcsit cu atâtea mirosuri, atâtea substanțe încât se încarcă negativ și omul are de suferit."

Oamenii susțin că mirosul e cel mai puternic dis-de-dimineață, noaptea târziu, sau în zilele în care plafonul norilor e scăzut. Iar măsurătorile adeveresc spusele locuitorilor.

Mihai Polițeanu, primar Ploiești: „Vorbim în principal de hidrogen sulfurat pentru că produce cel mai mare disconfort olfactiv și e clar că este dăunător și sănătății, benzen, xilen și PM10. Vorbim în decursul perioadei din februarie până astăzi de sute de depășiri."

Surprinzător este că Ministerul Mediului nu monitorizează nivelul de hidrogen sulfurat din aer - deși vorbim de un gaz toxic. Măsurătorile sunt raportate doar de rafinării. Două dintre ele au fost amendate recent cu câte 100.000 de lei, pentru depășiri care au afectat calitatea aerului.

Problema trece însă de granițele orașului. La nivel național, Garda de Mediu a sesizat Direcția de Sănătate Publică în 1.261 de cazuri, din cauza mirosurilor puternice. De regulă, cea din urmă trebuie să afle dacă o astfel de situație afectează sănătatea oamenilor. Comisarul-șef al Gărzii de Mediu susține că această modalitate de control trebuie schimbată.

Andrei Corlan, comisar șef Garda Națională de Mediu: „Am elaborat un ordin comun care doamna ministru al Mediului îi va transmite ministrului Sănătății astfel încât aceste controale să fie abordate atât de Garda Națională de Mediu cât și de inspecția sanitară de stat".

Potrivit autorității de mediu, rafinăriile din Prahova au primit, doar în acest an, amenzi în valoare totală de 340 de mii de euro.

Sursa: Pro TV

Etichete: ploiești, poluare, miros, petroliere,

Dată publicare: 20-11-2025 08:13

