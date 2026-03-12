„Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit şi corect în România. În şedinţa de Guvern am adoptat hotărârea privind creşterea salariului minim. Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

Declaraţiile ministrului Muncii

În luna februarie, ministrul Muncii, Florin Manole, susţinea că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul pe venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.

Florin Manole declara că pachetul de solidaritate susţinut de PSD are un impact bugetar de aproape trei miliarde de lei, el precizând că o parte din sumă poate fi acoperită în urma creşterii salariului minim pe economie, începând cu jumătatea acestui an.

Impactul asupra bugetului

„Am militat deschis şi eu şi colegii mei din PSD pentru creşterea salariului minim pe economie. Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit. Nu mi-a zis nimeni, dar ce o să facem, domnule, cu banii ăştia în plus? Că bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim, care se putea întâmpla în ianuarie. Dar ok, o facem, că atât putem, de la jumătatea anului”, afirma ministrul Muncii, Florin Manole.

De la 1 iulie va crește salariul minim în România

Guvernul a stabilit că de la 1 iulie va crește salariul minim. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei. Net, însă, creșterea nu mai e la fel de mare. În buzunar, angajaților o să le intre în plus 119 lei, iar statul este cel care câștigă mai mult din impozite şi contribuţii mai mari plătite de angajatori.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Majorarea reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, a mai precizat Ministerul Muncii. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.

Totul se decide în Parlament

Acum, toată atenția se mută spre Parlament.

Duminică, social-democrații decid la Vila Lac dacă votează sau nu bugetul. PSD a anunţat joi că va aviza, cu obiecţii, proiectul de buget, pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan, arătând că mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună toate elementele respinse în mod nejustificat.

Astfel, social-democraţii intenţionează să adopte măsurile propuse de formaţiune prin intermediul amendamentelor depuse în Parlament, la proiectul de buget. Documentul poate fi consultat AICI.

Ministrul Muncii nu e mulțumit de banii primiți pentru ajutoarele pensionarilor cu venituri mici.

Finanțele au prins în buget 1,7 miliarde de lei, la fel ca în 2025.

Florin Manole, ministrul Muncii: ”Beneficiile pentru pensionari trebuie să meargă pentru 2,8 milioane de pensionari și să crească pragul de la 2.574 la 3.000 de lei. Ar fi nevoie de un surplus de 850 de milioane de lei.”

Partenerii din coaliție nu sunt de acord să crească pragul, pentru că NU există bani în plus, așa că PSD anunță că va depune amendamente în Parlament.

Social-democrații vor să elimine și obligativitatea plății contribuției la sănătate a mamelor aflate în concediul de creștere copilului, a veteranilor de război și personalului monahal. O mână de ajutor ar putea primi de la AUR.

Reporter: Există posibilitatea să vă aliați cu PSD-ul pentru a trece anumite amendamente săptămâna viitoare în Parlament?

George Simion, președintele AUR: ”Nu e vorba doar de un partid sau altul, e vorba de interesul românilor. Noi vom vota orice e în interesul românilor.”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Eu o să apelez la buna-credință a parlamenatarilor. ”

Reporter: Domnul Bolojan rămâne o stâncă de neclintit în negocierile pe care le aveți?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Vedem și cu stâncile astea... ”

Pentru ca bugetul să fie adoptat și de Parlament, este nevoie de jumătate plus 1 din totalul numărului de deputați și senatori prezenți la ședința comună.