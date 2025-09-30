Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari

Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.

Notă de plată ajunge la peste 7,5 miliarde de dolari, fără TVA. Totul pentru a reînoi dotările armatei, în contextul în care Rusia testează fără oprire capacitățile militare ale membrilor NATO.

Armata română se bazează în prezent pe bătrânul TR-85M1 Bizonul. Cu o greutate de 50 de tone și un echipaj de 4 persoane, tancul are un tun semiautomat mecanic de 100 mm. Unul dintre avantajele semnificative ale "Bizonului" este costul scăzut de exploatare, comparativ cu tancurile occidentale.

Bizonul va fi înlocuit cu un model nou. O opțiune ar fi tancul german Leopard 2. Acesta este echipat cu un tun principal de 120 mm capabil să tragă cu o varietate de muniții. Dispune de protecție avansată și mobilitate excelentă datorită unui motor puternic de peste 1.400 de cai putere.

O altă variantă este tancul american Abrams M1 care se distinge prin armament puternic, blindaj greu, mobilitate ridicată și un motor cu turbină de gaz, caracteristici care îl fac eficient pe câmpul de luptă modern.

Nu este exclusă nici varianta tancului sud-coreean K2 Panther. Acesta se distinge prin armamentul puternic, care include un tun principal de 120 mm cu încărcător automat, mobilitate excelentă datorită unui motor de 1.500 CP și a suspensiei avansate, și o protecție compozită avansată, fiind unul dintre cele mai moderne tancuri.

Un plan de peste 7,5 miliarde de dolari

Condiția principală pentru achiziția în valoare de 7,5 miliarde de dolari fără TVA este ca noile tancuri să fie produse în România. Printre componentele fabricate la noi ar urma să fie carcasa tancului, aparatura de ochire și observare, sistemul de avertizare și reacţie împotriva dispozitivelor de lovire ale inamicului sau sistemul de armament, care va cuprinde un tun de calibrul 120 milimetri.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Vom derula acest contract, care are ca primă fază aprobarea Parlamentului, apoi va începe procedura. Va fi o licitație restrânsă cu invocarea interesului național. Localizarea producției este critică și va un element decisiv în decizia privind furnizorul de echipamente. În România se poate construi orice”.

Dar Ministerul Apărării nu se oprește și vrea să doteze armata și cu alte 76 de derivate: 16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt și 16 dragoare de mine. În plus, contractul va conține și achiziția de suport logistic și echipamente specifice de instruire și antrenament.

Peste 460 de milioane de dolari vom plăti și pentru 54 de mitraliere de calibru 7,62 mm, încărcătură explozivă pentru executat culoare prin câmpurile de mine, 3.660 de grenade fumigene, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii de asistență, transport și instruire.

România va primi tancuri din SUA

Ionuț Moșteanu: „S-a văzut că toată Europa a lăsat la coada listei înzestrarea armatelor europene și la noi s-a întâmplat acest lucru. Este important pentru viitor pentru a putere descuraja orice potențial atac oricui s-ar putea gândi la așa ceva, este important să avem o armată foarte bine echipată”.

Peste trei ani, în țara noastră vor ajunge 54 de tancuri Abrams, ultimul model, aflate acum în dotarea armatei Statelor Unite. România le-a cumpărat de la americani pentru aproape 1,1 miliarde de dolari.

Între timp, va demara construcția, alături de compania germană, Rheinmetall a fabricii de pulberi pentru muniție. Aceasta va fi gata în trei ani și va funcționa în orașul Victoria, din județul Brașov.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













