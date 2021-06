Pistele de biciclete din Bistrița, realizate haotic. Pietonii nu mai au loc și sunt blocați de mașinile parcate

Un proiect ambiţios prin care oraşul Bistriţa ar fi trebuit dotat cu piste pentru biciclete, s-a transformat într-un eşec de proporții.

Pe lângă faptul că lucrările au generat haos în trafic, bicicliştii sunt nevoiţi acum să facă slalom printre pietoni şi maşini parcate. Iar în unele zone, trotuarele aproape au dispărut. Autorităţile locale dau vina pe fosta administraţie.

În mai multe zone din Bistriţa, pista de biciclete mai mult încurcă decât ajută. Spre exemplu, pe centură, trotuarul a fost înlocuit complet cu pista de biciclete, iar pietonii nu mai au pe unde circula.

„Acuma văd că e doar pistă, trotuar, o să folosească trotuarul, nu ştiu, e complicat. Acum dacă o să vină o să mă feresc, e dreptul lui” spune un pieton aflat în aceasta situație.

În zona Cercului Militar - pista are o lăţime de 1 metru, aşa că pietonilor le-au fost lăsaţi doar 50 de centimetri pentru a circula. Cum era de aşteptat, trecătorii împart acelaşi spaţiu cu bicicliştii.

Mariana Filipoiu – localnică:

„Pe unde să trec ? Pe acolo sunt maşinile. Aiurea că nu trebuia să facă pe toate străzile, pe anumite străzi, şi aşa biciclişti nu prea sunt, care sunt merg pe drum”

Viorel Uifelean – localnic: „Aia nu trebuia făcută pe partea cealaltă, aici e mai larg, e bine, ajungea. Aşa au investit banii de-a lela. Mai întrebaţi si oamenii când au făcut proiectul, nu au întrebat pe nimeni. l-au făcut să fie făcut.”

În faţa acestui val de critici, noul primar al oraşului caută soluţii.

Sorin Hangan - viceprimar Bistriţa: „O mămică cu un copil nu are cum să se deplaseze pe 50 de cm. atunci am decis, proiectantul la revizuire, am decis să lărgim, o să fie de un metru 60, 55,70. Va fi un segment, 50 de metri comun cu pietonii.”

Chiar şi aşa, problemele persistă. Cei 26 de km de pistă, pe 28 de străzi, anulează 3.000 de locuri de parcare iar şoferii nu mai au unde să îşi lase maşinile. Fără alte variante puse la dispoziţie, oamenii ajung să parcheze tot pe traseul destinat bicicliştilor.

Reporter: Văd că tot pe stradă circulaţi...

Ioan Pop, biciclist: „Pe stradă pentru că sunt ocupate pistele de maşini, şi asta e un lucru foarte rău. Părerea mea, că nu a fost o gândire normală, logică, proiectantul sau cine s-a gândit. sunt nişte bani aruncaţi pe fereastră.”

Horia Ionescu, şofer: „Este parcat pe pista de biciclete. Păi dacă ne uităm foarte bine în zonă, nu ai nici o parcare. Te limitează într-o anumită măsură, te limitează să parchezi la 1.000 de metri, 2.000 de metri, ceea ce sincer nu îmi e mie rentabil.”

Proiectul, care ar trebui încheiat până în august anul viitor, costă 21 de milioane de lei, bani din fonduri europene.