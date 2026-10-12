Alte două persoane, soț și soție, au ajuns la spital cu răni severe.

Două autoturisme au fost implicate în accidentul care a avut loc, în jurul orei 23:30, pe DN 67. În prima mașină se aflau șoferul de 25 de ani și cele două fete.

Potrivit polițiștilor care au făcut cercetări la fața locului, tânărul aflat la volan ar fi intrat într-o curbă fără a adapta viteza la condițiile de drum - afară ploua și șoseaua era udă. Autoturismul ar fi tăiat curba și ar fi intrat pe contrasens, unde s-a lovit frontal de cealaltă mașină, în care se aflau un bărbat de 67 de ani și soția lui, de 61.

Când echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, trei dintre victime erau încarcerate în vehicule, iar alte două au fost găsite inconștiente, în apropierea mașinilor. Toți tinerii implicați în accident au murit. Pensionarii au fost transportați la spital - el are mai multe fracturi și este lovit la cap, iar ea este în stare gravă și a fost internată la terapie intensivă.