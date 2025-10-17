Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”

2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând.

Primii vânați sunt specialiștii în inteligență artificială, care au competențe digitale avansate, pentru că anumite domenii se dezvoltă rapid și schimbă piața.

O analiză internă a unei platforme de recrutare arată că peste 55% din posturile de pe piață sunt pentru ingineri software, specialiști în învățare automată, analiști de date și experți care asigură implementarea și funcționarea sistemelor bazate pe inteligența artificială.

Florin Hulea, specialist recrutare: „Vrem sau nu vrem, IA vine peste piața muncii și va trebui să ne adaptăm indiferent de industrie. Sunt convins că într-un termen relativ scurt, și mă refer aici la un număr de luni, cumva amploarea IA-ului să fie un pic mai mare.”

Tot mai multe companii caută profesioniști capabili să dezvolte sau să integreze soluții de inteligență artificială în produsele lor, să analizeze volume mari de date ori să automatizeze procese interne.

Tânăr: „Cam asta este viitorul în momentul de față. Momentan nu mă tentează domeniul, dar cine știe, nu se știe niciodată.”

Tânără: „Majoritatea posturilor am văzut că sunt pe partea de programare și pe partea de IT, dar specializarea noastră nu prea permite acest lucru.”

Georgiana Găbrian, specialist recrutare: „Cu siguranță suntem foarte interesați de acest domeniu de digitalizare, evident de inteligență artificială.”

Cei fără competențe digitale au mai puține șanse

2025 a venit cu mai puține oportunități pentru cei care caută un loc de muncă și nu se pricep la inteligența artificială.

Dragoș Gheban, organizatorul evenimentului „Angajatori de top”: „Cei care își doresc să caute un job trebuie să depună un efort puțin mai mare în perioada aceasta. Perioada de recrutare s-a extins și poate dura chiar 2 - 3 luni de zile până îți găsești un job, mai ales dacă ai un background puțin specializat și cauți un job foarte specific.”

La târgul „Angajatori de top” din București sunt disponibile 7.000 de posturi în mai multe domenii.

Marilena Iancu, specialist comunicare: „Avem un program de internship, ceea ce permite tinerilor care abia ies de pe băncile facultății să capete experiență în cadrul companiei și avem și posturi pentru juniori.”

Evenimentul își închide porțile sâmbătă seară.

