În imaginile intrate în posesia ofițerilor de poliție se observă cum bărbatul folosește o armă de tip pistol mitralieră -de calibru 7,62 milimetri - iar filmarea pare a fi realizată într-un poligon militar dotat cu ținte și parapet de protecție.

Polițiștii, însoțiți de luptători ai forțelor speciale, au făcut percheziții acasă la individ, fost angajat al unei firme private militare din străinătate.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe, printre care și hainele cu care bărbatul era îmbrăcat în momentul realizării filmării.

De asemenea, a mai fost ridicat un pistol pentru care suspectul deținea documente legale. În timpul audierilor bărbatul nu a nu a vrut să ofere informații privind locul în care a fost filmat și nici despre proveniența armei pe care o utiliza.

El este cercetat acum pentru încălcarea normelor privind regimul armelor și munițiilor.