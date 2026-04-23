Agenţii Departamentului de Poliţie din Lake Havasu City (Mohave, Arizona) au intervenit în jurul orei locale 02:00 (09:00 GMT), în urma unei sesizări privind o persoană decedată, conform unui comunicat emis miercuri.

„La sosire, agenţii au găsit un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană de glonţ auto-provocată în zona capului", se arată în comunicatul preluat de revista Variety.

Bărbatul a fost declarat decedat la faţa locului şi ulterior a fost identificat drept Darrell Sheets de către medicul legist al comitatului Mohave.

Potrivit autorităţilor, incidentul este încă în curs de investigare.

Darrell Sheets, supranumit „The Gambler" ("Jucătorul"), a devenit celebru după participarea la emisiunea TV "Războiul depozitelor", la care a colaborat timp de 13 ani.

Ulterior, în 2023, el s-a retras din acest reality-show şi a deschis un magazin de antichităţi în Arizona, numit "Havasu Show Me Your Junk".

Emisiunea canalului A&E, care se difuzează în continuare, urmăreşte cumpărători profesionişti care licitează pentru depozite abandonate din SUA, fără a cunoaşte conţinutul acestora. În statul California, în cazul în care chiria acestor spaţii nu este achitată timp de trei luni, conţinutul lor poate fi vândut la licitaţie.

„Suntem profund îndureraţi de moartea lui Darrell 'The Gambler' Sheets, un membru drag al familiei noastre din 'Storage Wars'. Transmitem condoleanţe familiei şi celor dragi în aceste momente dificile", a declarat un purtător de cuvânt al A&E într-un comunicat.