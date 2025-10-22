Peste 40.000 de oameni, așteptați la sfințirea Catedralei Naționale din București. Ceremonia, transmisă live pe Știrile ProTV

Peste 40.000 de oameni sunt așteptați duminică în București, la sfințirea Catedralei Naționale. Pregătirile sunt intense, iar autoritățile au anunțat măsuri sporite de securitate. Traficul va fi restricționat în zona catedralei de sâmbătă noaptea.

Pentru că vremea este schimbătoare, organizatorii le recomandă participanților să nu uite pelerinele și să aleagă ținute potrivite evenimentului. Ceremonia va fi transmisă în direct de Știrile PRO TV, duminică, de la ora 10, într-o ediție specială.

În curtea Catedralei Naționale este forfotă mare. Unele echipe instalează gardurile de metal, altele se ocupă de clădire. În același timp, cu ajutorul echipamentelor speciale, este spălată toată esplanada.

Corespondent Știrile PRO TV: „Duminică, porțile catedralei se vor deschide la ora 7, printre cele trei puncte foarte bine delimitate. Accesul se va face în zona principală – aici intră oficialitățile. O altă poartă de intrare este în zona paraclisului Catedralei Naționale, iar prin zona barierei vor fi grupurile din eparhiile din țară. Toate aceste grupuri, adică 8.000 de persoane, vor avea acces doar aici, pe esplanada din fața catedralei. În interior vor avea acces 2.500 de persoane cu invitații speciale.”

Trafic restricționat în Capitală

Încă de sâmbătă, de la miezul nopții, traficul în zonă va fi restricționat. Toate arterele principale, inclusiv Bulevardul Unirii, Calea 13 Septembrie și străzile adiacente Catedralei, vor fi închise până duminică seara, la ora 22. Grupurile organizate cu autocare vor avea acces în zonă între orele 4 și 10. Organizatorii estimează că dincolo de garduri vor fi peste 30.000 de persoane.

Sunt invitați demnitari și înalte fețe bisericești, inclusiv președintele României, iar măsurile de securitate sunt sporite. ISU, Poliția Română, Jandarmeria și agenți SPP se vor ocupa de coordonarea evenimentului.

După Liturghia ținută de peste 70 de preoți va începe slujba sfințirii, oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române împreună cu Patriarhul de la Constantinopol. Bartolomeu I este primul patriarh ortodox care a asistat la inaugurarea unui pontificat, cel al Papei Francisc, și a întrerupt astfel o cutumă de 1.000 de ani.

Mâncare și apă pregătite pentru pelerini

La finalul slujbei se va crea un rând pentru cei care vor să se închine în altar.

Pr. Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română: „Mai întâi se vor închina invitații oficiali care se află în interior, iar apoi persoanele care fac parte din grupurile organizate de pelerini din eparhii, care se află în spațiul esplanadei din fața catedralei. Facem un apel către toți credincioșii de dincolo de gard: ei vor putea să ajungă la momentul închinării în Sf. Altar și vor putea să se așeze la rând abia după ora 20.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Duminică va fi o zi lungă și foarte aglomerată, astfel încât autoritățile le recomandă pelerinilor, atât celor care vor avea acces în perimetrul catedralei, cât și celor de dincolo de gard, să se pregătească cu haine potrivite pentru temperaturi scăzute de seară și de dimineață și, mai ales, cu pelerine de ploaie, nu cu umbrele. Dacă vor aprinde lumânări, acestea trebuie puse în locurile special amenajate.”

În plus, pentru cei 10.000 de pelerini care vor avea acces în curtea lăcașului de cult s-au pregătit și 10.000 de pachete cu mâncare și apă.

Catedrala Națională va rămâne deschisă zi și noapte până pe 31 octombrie, pentru cei care vor să ajungă în Altar și să se închine. Ceremonia va fi transmisă într-o ediție specială a Știrilor PRO TV și pe site-ul stirileprotv.ro.

