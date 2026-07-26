Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat că poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au descoperit la Aeroportul Otopeni mai multe persoane care au încercat să introducă în ţară produse accizabile nedeclarate, scrie News.ro.

Astfel, două românce sosite din Istanbul au fost oprite după ce au ales culoarul verde destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat.

„În bagajele acestora au fost descoperite 24.520 de ţigarete fără timbru de acciză, provenite din Turcia, bunurile fiind reţinute de autoritatea vamală”, au afirmat poliţiştii de frontieră.

Ei au menţionat că un alt caz este al unui cetăţean vietnamez sosit pe ruta Vietnam–Istanbul–Bucureşti, iar în bagajele de cală ale acestuia a fost găsită ascunsă cantitatea de 1,5 kilograme de tutun vrac.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru contrabandă.

De asemenea, o cetăţeană română sosită din Istanbul a fost depistată în timp ce transporta 8.200 de ţigarete fără timbru de acciză, care au fost, de asemenea, confiscate de autoritatea vamală.