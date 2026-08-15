Peste 10 mii de turiști au asistat la demonstrațiile de pe Faleza Cazinoului, și au urmărit cu sufletul la gură cele mai spectaculoase exerciții.

Ziua Marinei a început puțin înainte de ora 10. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat de garda onoare.

Ziua Marinei, spectacol pe mare la Constanța

Apoi a fost ridicat Pavilionul, geacul și marele Pavoaz. A fost intonat imnul de stat și s-au stras salve de tun. La ceremonii a participat și ministrul Apărării, Radu Miruță. Mesajul autorităților a fost legat și de situația de securitate din regiune.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale: „În ultimele 96 de ore au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de dispozitive cu întrebuințare unică. Peste 100 de drone. Dintre acestea 100 de drone, roiuri au atacat de 7 ori în ultimele ore porturile ucrainene de la Dunăre, care sunt la câteva zeci de metri de granița României. Atacurile e posibil să se mențină la intensități ridicate având în vedere tranzitul grânelor și exportul acestora din Ucraina prin porturile dunărene. Armata română este vigilentă, militarii români știu ce au de făcut."

Viceamiral Mihai Panait - Şeful Statului Major al Forţelor Navale: „De la începutul războiului din proximitate am neutralizat 9 mine marine derivante sau descoperite pe litoralul țării noastre, am distrus 8 drone maritime și aeriene identificate pe mare."

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: „O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii. Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat."

Președintele țării a lipsit de la festivități. A transmis un mesaj printr-un consilier, dar și pe rețelele sociale.

Neptun a dat startul demonstrațiilor spectaculoase

Ziua Marinei a început cu sosirea lui Neptun. In larg au fost peste 50 de nave și ambarcațiuni, iar 15 aeronave au survolat zona.

Cei mai încântați au fost turiștii. Zece mii de oameni au fost pe Faleza Cazinoului din Constanța și au urmărit spectacolul, mulți pentru prima dată.

Femeie: „Foarte impresionant, le urez marinarilor astăzi. La mulți ani, le doresc acțiuni cât mai ușoare."

Bărbat: „Impresionant, sărit din elicopter și adică...cât de cât avem pe ce ne baza."

Bărbat: „Foarte frumoasă. Am venit de la Timișoara, anume să vedem Ziua Marinei. Frumos, recomandăm tuturor să vină să vadă.”

Reporter: „Sunteți pentru prima dată la Ziua Marinei?”

Bărbat: „Pentru prima dată."

Două nave, în premieră la Ziua Marinei

Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române: „Astăzi au fost pe mare două nave în premieră. Corveta 261 August Roman și Vânătorul de mine M271 Dumitrescu, sunt două nave foarte importante care contribuie semnificativ la misiunile noastre."

Bricul Mircea a lipsit. Este în portul Lisabona din Portugalia, prima escală europeană după revenirea de pe continentul american.

Corespondent Stirile PRO TV: „Navele de luptă ale Forțelor Navale Române, dar și ambarcațiunile Gărzii de Coastă vor rămâne în dispozitiv, foarte aproape de Faleza Cazinoului din Constanța până duminică dimineață, pentru ca turiștii să le poată admira și fotografia."