Prezent sâmbătă la manifestările dedicate Zilei Marinei, şeful Executivului a subliniat că în acest context de securitate dotările forţelor navale, curajul şi profesionalismul acestora "contează mai mult ca oricând", scrie Agepres.

"Într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi, şi nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziţie forţele noastre navale, curajul şi profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând”, a declarat Ilie Bolojan.

”Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune”

”Marina noastră nu este doar o instituţie care formează oameni şi caractere. Marina noastră este şi o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România îşi va apăra graniţele, nu doar pe cele care le vedem pe hărţi, ci şi pe cele pe care le simţim atunci când valurile mării se sparg la ţărm, o promisiune că ne vom apăra oamenii şi investiţiile din Marea Neagră şi o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră şi pe mările lumii.

Sunt aici să mulţumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniştiţi pe uscat, să le mulţumesc celor care îi susţin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulţumesc tuturor partenerilor noştri cu care colaborăm pentru securitatea graniţei noastre de est şi în Marea Neagră. Sunt aici să mulţumesc şi cetăţenilor din Constanţa pentru că acest mare oraş va rămâne inima Marinei Române. La mulţi ani, tuturor marinarilor noştri! La mulţi ani, Marinei Române! Dumnezeu să aibă în pază România!", a afirmat Ilie Bolojan.