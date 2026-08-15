Mesajul președintelui de Ziua Marinei: ”Reper pentru întreaga societate”. Dan absentează pentru al doilea an de la Constanța

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
60440011

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de Adormirea Maicii Domnului şi de Ziua Marinei, dorind tuturor linişte sufleteascǎ şi bucurie alături de cei dragi. 

autor
Cristian Anton

Președintele Nicușor Dan mulţumeşte marinarilor militari şi civili, despre care afirmă că şi-au ales o profesie care cere disciplină, competenţă şi curaj, potrivit News.ro.

”Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învaţă că încrederea se câştigă prin pregătire, solidaritate şi respect pentru colegi şi pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generaţii sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, afirmă preşedintele, care absentează pentru al doilea an de la ceremoniile organizate la Constanţa de Ziua Marinei.

Mesajul Administraţiei prezidenţiale la eveniment a fost citit de consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

”În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez linişte sufleteascǎ şi bucurie alături de cei dragi. Celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulţi ani, sănătate şi împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, şi credinţa în întoarcerea cu bine acasă”, a scris preşedintele pe Facebook.

”Valorile care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”

El aminteşte că, în ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei şi locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre faţă de securitatea europeană, un spaţiu în care România îşi afirmă interesele strategice şi îşi proiectează viitorul.

”Totodată, Marea Neagră înseamnă şi comerţ, energie, conectivitate. Portul Constanţa, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunităţi strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, aşadar, de viziune şi consecvenţă pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării ţării noastre. În această zi de sărbătoare, le mulţumesc tuturor marinarilor militari şi civili. Şi-au ales o profesie care cere disciplină, competenţă şi curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învaţă că încrederea se câştigă prin pregătire, solidaritate şi respect pentru colegi şi pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generaţii sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, mai spune preşedintele.

Ziua Marinei la Constanța: 3.500 de militari, 50 de nave și 15 aeronave participă la demonstrații

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, mesaj, Ziua Marinei,

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