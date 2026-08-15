Afirmaţia sa este făcută în contextul în care, pentru al doilea an consecutiv, preşedintele Nicuşor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanţa.

”Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanţa, unde a fost prezent de Ziua Marinei. Să vă spun ceva: ştia că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Şi ştie şi regia nelipsita de la astfel de evenimente a adversarilor democraţiei. Şi cu toate acestea, conştient de ceea se va întâmpla, s-a dus la Constanţa”, scrie Ciucu pe Facebook.

El explică prezenţa liderului său de partid prin faptul că statul român trebie reprezentat într-un moment important.

”Pentru că cineva trebuia să fie acolo şi să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic. Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie ruşine şi poate privi fiecare român în ochi. Pentru că şi-a asumat o misiune de sacrificiu”, adaugă Ciprian Ciucu.

Ciucu urează ”La mulţi ani” marinarilor şi îşi încheie postarea cu formula: ”Ţara deasupra sinelui!”.