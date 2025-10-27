Peste 20.000 de sindicaliști protestează miercuri în fața Guvernului. Cer creșterea salariului minim și oprirea austerității

27-10-2025 | 14:02
proteste, sindicalisti, sindicate
Facebook/Uniunea Judeteana CNSLR-Fratia Constanta

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

autor
Aura Trif

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA", CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian mizează "pe cât mai mulţi participanţi" la acţiunea de protest comună, estimând pe prezenţa a circa 20.000 de membri de sindicat, scrie Agerpres.

Miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 10, ar avea loc şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) la Palatul Victoria, în cadrul căreia cel mai important subiect de pe ordinea de zi este „stabilirea salariului minim brut pe ţară, începând cu 1 ianuarie 2026”.

Ce revendicări au sindicatele

Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

"Suntem complet nemulţumiţi de situaţia cu care suntem confruntaţi din cauza măsurilor de austeritate pe care Guvernul le-a transformat în acte normative. Constatăm că rezultatul acestor măsuri sunt numai măsuri de austeritate asupra cetăţenilor de rând, neavând un efect benefic în reducerea deficitului excesiv. Deficitul excesiv nu este vina cetăţenilor, este vina guvernanţilor, a celor din clasa politică care, printr-o proastă gestiune, ne-au adus în situaţia actuală", a declarat preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu.

oameni pe strada
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Bogdan Hossu a afirmat că, în ultimele trei luni şi jumătate, "ori prin insolvenţă, ori prin închideri, ori prin reorganizare, s-au desfiinţat peste 7.500 de locuri de muncă din economie". Liderul sindical a menţionat că, în acelaşi timp, se pregăteşte desfiinţarea a 12.000-14.000 de locuri de muncă din administraţia publică.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, a spus că Guvernul împinge sistematic personalul din educaţie spre o grevă generală.

"Guvernul Bolojan ne împinge inevitabil pentru o grevă generală, în mod sistematic. Măsurile pe care le-a luat şi continuă să le ia nu fac altceva decât să-i determine pe cei din învăţământ spre o asemenea formă de protest radicală. O grevă generală acum ar fi mană cerească pentru Guvern. S-ar bucura enorm să stăm vreo lună în grevă pentru că ar face economie de vreo trei miliarde de lei", a explicat liderul sindical.

Posibilă grevă în Educație

El a adăugat că o grevă generală în Educaţie ar putea fi declanşată spre finalul anului şcolar.

"Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale. Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere", se arată în apelul la protest al Confederaţiei Naţionale Sindicale "Cartel ALFA", CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

Cele patru confederaţii solicită, printre altele: creşterea salariului minim şi a pensiilor, astfel încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei; respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor; reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor; taxarea echitabilă, prin corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale exclusiv pe umerii angajaţilor; oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili, întrucât austeritatea, dacă este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei; protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, nu concedieri.

De asemenea, liderii sindicali mai cer punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive, aplicarea legii salarizării / indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată.

Se mai cere deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale.

Confederaţiile sindicale solicită şi abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la măsurile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor.

"Cerem reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie. Cerem consolidarea sectorului silvic din România, nu distrugerea lui, precum şi stoparea vânzării companiilor de stat. Solicităm investiţii şi administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public, refacerea infrastructurii feroviare şi înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi", se mai arată în apelul sindical de chemare la protest.

La acţiunea comună de miercuri din faţa Guvernului vor participa angajaţi, membri de sindicat ai celor patru confederaţii, din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii etc.

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, guvern, masuri, sindicalisti, austeritate,

Dată publicare: 27-10-2025 14:02

