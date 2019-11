Peste 2 milioane de români spun că nu au muncit niciodată. Suntem pe primul loc în Europa

România este pe primul loc în Europa la numărul de oameni care declară că nu au muncit niciodată legal: peste 2 milioane, conform Eurostat.

Cifra este cu atât mai surprinzătoare cu cât înregistrăm anul acesta cel mai mic șomaj din istoria recentă, și cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante.

În România sunt 12,3 milioane de adulţi apţi de muncă, cu vârste între 18 şi 64 de ani. După o viaţă în care a muncit pe unde a putut, dar niciodată nu a avut contract de muncă sau carte de muncă, domnul Ion Ghiţă din judeţul Argeş se uită cu amărăciune în urmă şi cu disperare spre viitor.

Ion Ghiţă: "Să ştiţi că e foarte greu... Mă uit la oameni că le vine pensia la poartă. Eu n-am nimic."

Nici pensie, nici asigurare medicală, nici un venit sigur pentru bătrâneţe. Omul regreta că are doar 6 clase şi spune că i-ar fi prins foarte bine să-şi continue studiile şi să aibă o calificare.

Reporter: Din ce trăiţi?

Ion Ghiţă: Am muncit cu ziua, pe la lelea, pe la nenea, pe unde am fost şi...am câştigat şi eu cât am câştigat acolo şi am zis că e bine. Asta a fost greşeala mea. Foarte rău îmi pare. Că dacă eram şi eu angajat, cum au fost unii pe la sonde...

Reporter: Copii aveţi?

Ion Ghiţă: Am, sigur că am trei copii.

Reporter: Au făcut şcoala, sunt angajaţi?

Ion Ghiţă: Da, au.. .sunt... fetele sunt măritate, băiatul e mare.

Reporter: Dar au serviciu?

Ion Ghiţă: Băiatul da.

Datele arată că sunt peste 1,2 milioane de romani tineri, de până în 32 de ani, care declara că nu au muncit niciodată. Numărul lor scade pe măsură ce vârstă creşte, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Numărul bărbaţilor este la jumătate faţă de cel al femeilor aflate în această situaţie. Surprinzătoare este diferenţa mică intre câţi orăşeni declara că nu muncesc faţă de cei de la sat.

Din cei peste 2 milioane de români care declară că nu au muncit niciodată, peste 300.000 spun că au avut ca motiv creşterea copiilor. Sunt mai ales femei casnice în această situaţie. Rămân aproape 1,7 milioane de oameni. Ce înseamnă asta? Dacă am privi din satelit, am putea umple cu aceşti oameni întreaga capitală a României. Bucureştiul are, potrivit statisticii oficiale, 1,8 milioane de locuitori - 10% din populaţia ţării.

România câştiga locul I în clasamentul European al celor care susţin că nu au muncit niciodată. Am întrecut Germania, Italia, Marea Britanie şi Franţa. În aceste state, însă, populaţia este cel puţin dublă faţă de cea României.

Specialiştii susţin că aceşti oameni pot fi găsiţi în economia informală, ascunsă - adică muncesc la negru. Estimările FMI arata că 26% din economia românească este la negru. Asta în condiţiile în care avem cel mai mic număr de şomeri, adică oameni care îşi cauta activ de lucru, din ultimii 30 de ani. În acelaşi timp avem cele mai multe locuri de muncă libere din ultimul deceniu.