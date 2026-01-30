Distrigaz Sud Rețele anunță că a întrerupt, vineri seară, alimentarea cu gaze naturale a instalației comune care alimentează imobilul situat pe Aleea Pantelimon nr. 20, bl. 9, sc. A, din Sectorul 2 al municipiului București, „în urma unui incident produs la instalația de utilizare”.

Decizia a fost luată pentru asigurarea condițiilor de securitate.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectați 124 de clienți casnici, alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare.

Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementărilor elaborate și aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

