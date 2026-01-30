Comedianta Julia Steiner, în vârstă de 26 de ani, a fost surprinsă de măsura luată împotriva ei.

„Am făcut cumpărături de 175 de franci la Coop. Am scanat totul, ca de obicei, dar am uitat de un croissant, care trebuia selectat manual”, a explicat ea pe Instagram, potrivit Onet.

Potrivit comediantei, o „persoană de la securitate” a observat produsul și a întrebat: „Vrei să spui ceva?” Răspunsul ei, „La revedere?”, nu a fost cel așteptat, iar Steiner a fost condusă într-o zonă separată, unde i s-a cerut să explice situația croissantului neînregistrat.

„M-am uitat la ea și am întrebat: «Vorbești serios?»”, povestește ea. „Da, îmi pare rău, dar așa e procedura”, a fost răspunsul.

Comedianta subliniază absurditatea situației: „Crezi cu adevărat că dacă aș fi vrut să jefuiesc magazinul, aș fi cheltuit 175 de franci doar ca să fur un croissant?” Pe lângă interdicție, ea trebuie să plătească și o taxă de manipulare de 150 de franci „pentru un croissant nenorocit”.

Steiner afirmă că a depășit deja incidentul și nu păstrează resentimente. „Îmi place în continuare să fac cumpărături la Coop. Interdicția se aplică doar unei filiale specifice.” Totuși, ea a mărturisit că regretă postarea videoclipului, care a stârnit un răspuns mult mai mare decât anticipa: „E absurd și puțin stupid. Dar având în vedere ce se întâmplă în lume, «bătăliile» mele aici nu merită menționate – poate doar puțin amuzante.”

Recent, Steiner a mai primit două amenzi: una de la Compania de Transport Public din Zurich și alta pentru parcare. „Faptul că un croissant poate genera amenzi suplimentare începe să devină comic”, notează ea.

Reacții împărțite și poziția retailerului

Povestea a stârnit reacții mixte. Unii consideră reacția magazinului exagerată, alții o văd ca pe un incident minor și recomandă alternative. Critici au vizat și sistemul de scanare self-service, iar alții sunt sceptici în legătură cu interdicția de acces.

Reprezentanții lanțului au refuzat să confirme detalii, explicând: „Din motive de protecție a datelor, nu oferim informații despre cazuri individuale. Furturile sunt investigate și evaluate conform regulamentelor interne. Evaluăm fiecare caz individual și nu comentăm public detaliile privind problemele de securitate.”



