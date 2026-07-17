După reacțiile din spațiul public, Primăria Capitalei anunță că fiecare arbore va fi analizat individual înainte să fie luată o decizie.

Între timp, pe măsură ce lacul este golit pentru lucrările de consolidare a malurilor, bălțile rămase au atras zeci de specii noi de păsări.

Primăria reevaluează fiecare arbore

După ce au anunțat că 103 arbori vor fi tăiați și alți 91 toaletați, reprezentanții Primăriei Capitalei spun acum că fiecare va fi reevaluat, împreună cu specialiști în peisagistică și mediu. Pe malurile lacului sunt în jur de 1.500 de copaci.

Diana Culescu, arborist: „Noi am identificat arbori care nu afectează consolidarea malurilor, dar care sunt un pericol pentru oameni, așa că trebuie tăiați. Am identificat și arbori prețioși, unde soluția tehnică ar trebui modificată ca ei să poată fi păstrați.”

Între timp, aspectul lacului, ce se întinde pe 77 de hectare, s-a schimbat complet. După evacuarea apei, în bălțile din cuvă au fost remarcate specii de păsări care înainte nu veneau aici.

Lacul atrage specii noi de păsări

Alexandru Birău, ornitolog: „Ceea ce vedem astăzi pe lacul Herăstrău este un exemplu foarte frumos de capacitatea naturii de a se adapta. Odată cu scăderea nivelului apei s-au creat nișe ecologice noi, tocmai de aceea în perioada aceasta vedem pe lacul Herăstrău o multitudine de egrete, stârci, cormorani sau de pescăruși de toate taliile.”

Bărbat: „Nu arată prea bine, dar e o chestie normală că a trebuit scoasă apa. Nu miroase prea bine, ăla e disconfortul.”

Fată: „Am venit cu fetele și am zis: de ce e așa de gol, unde e apa, unde s-a dus tot?”

Fată: „Sunt extrem de mulți copaci uscați și pun în pericol viața cetățenilor. O schimbare nu vine peste noapte și avem nevoie să fim un pic toleranți.”

Reprezentanții Primăriei au declarat că lucrările se fac în etape, pentru că în multe zone din cuva lacului utilajele nu pot intra încă. Stratul gros de mâl nu s-a uscat suficient, iar ploile din ultima perioadă au întârziat intervențiile.

Corespondent PRO TV: „În acest moment se lucrează la amenajarea a trei rampe de acces către cuva lacului, acolo unde urmează cele mai importante intervenții.”

Lucrările pentru consolidarea malurilor au început în urmă cu mai bine de o lună. Constructorul spune că cel mai mare parc din Capitală ar trebui să revină la aspectul normal anul viitor.