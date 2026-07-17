„Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curţii Constituţionale, care trebuia urmată într-un termen constituţional, dacă nu mă înşel, de 45 de zile (..) trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile. Ăsta este punctul de la care am plecat", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre decizia CJUE, scrie News.ro.

Nicușor Dan explică responsabilitatea Parlamentului

El a precizat că, mai departe, dreptul nu este o ştiinţă exactă iar actul de justiţie înseamnă să pui în balanţă nişte principii de drept.

„Curtea de Justiţie a avut o opinie, Înalta Curte a avut opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiţie a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curţii de Justiţie ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România", a mai spus şeful statului.

„A fost o decizie a Curţii Constituţionale, cu privire la nişte articole din Codul penal, mai precis, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale nişte prevederi, şi, conform Constituţiei, Parlamentul ar fi trebuit să intervină în 45 de zile, sper că nu mă înşel, astfel încât să dea o procedură clară pentru acea situaţie. Parlamentul nu a făcut lucrul ăsta. Şi, prin urmare, noi am rămas într-un vid legislativ cu privire la o situaţie. Înalta Curte a fost chemată, în acest vid de normare concretă, să interpreteze ce zic celelalte norme, cum interpretează din celelalte norme conexe situaţia pe care Parlamentul ar fi trebuit să o reglementeze, a interpretat într-un sens, dacă nu mă înşel, a pus în balanţă două principii, inclusiv cel al legii penale mai favorabile, interpretarea Înaltei Curţi a fost infirmată, azi sau ieri, de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În momentul în care Curtea de Justiţie o infirmă, înseamnă că a interpretat eronat, în acord cu ansamblul de norme care fac împreună dreptul european. Ăsta este comentariul", a mai spus şeful statului.

El a menţionat că, în urma sesizării din nou a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea de Justiţie s-a pronunţat expres pe această situaţie şi decizia care este expresă acum a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este obligatorie şi ea va fi respectată, fără discuţie.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat, în 16 iulie, o hotărâre importantă în cauza Lin II, prin care a stabilit că interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României cu privire la prescripţia răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Decizia continuă linia trasată în cauza Lin I şi are efecte semnificative asupra dosarelor penale aflate încă pe rol.