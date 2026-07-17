Întrebat joi seară dacă mai spune un ”nu” vehement unui guvern PSD-AUR, Sorin Grindeanu a declarat că „nu exclude” această variantă, dar că pune la îndoială „credibilitatea unor lideri”.

”Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste... Radiografia astăzi este aceasta în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi. Eu spun aşa: atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor. Aşa că eu nu exclud... din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi în al doilea rând de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina pe care în acest moment, din perspectiva mea AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”, a răspuns Sorin Grindeanua, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a subliniat că acestea sunt chestiuni ”mari” pe care AUR le susţine şi care intră în contradicţie cu poziţia PSD, a Uniunii Europene, a NATO şi a partenerului strategic SUA.

”Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a adăugat liderul PSD.

Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără o soluție

Criza politică din România se prelungește pe o perioadă nedeterminată. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, după discuția care a avut loc, luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, cu liderii PNL, USR și UDMR ”nu se degajă o soluție”.

Astfel, nu s-a ajuns la nicio concluzie în urma consultărilor de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan.

Vineri, 17 iulie, s-au împlinit 73 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Criza politică a început pe data de 5 mai, la momentul adoptării moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR, prin care Cabinetul Bolojan a fost demis.