Femeia care le-a deținut spune că i-ar fi fost falsificată semnătura, atunci când au fost înapoiate ceasurile, colierele și inelele din aur cu pietre prețioase.

Aceasta a descoperit în 2021, când a încercat să retragă bijuteriile, că există un document din 2009 pe care semnătura ei ar fi fost falsificată. A depus o plângere penală, iar procurorul de caz a cerut o expertiză care a confirmat că semnătura nu este cea autentică.

Mai mult nu a putut face pentru că a intervenit prescripția, după cinci ani, așa că bijuteriile au dispărut. Femeia spune că era vorba despre aproximativ un kilogram de aur, ceasuri și bijuterii care au aparținut întregii familii și care au fost ridicate în timpul perchezițiilor din 2008.

Între timp, ea a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, și-a ispășit pedeapsa și s-a stabilit în Spania. Femeia a explicat că are sechestru pus de ANAF pe două apartamente din Galați și ar fi vrut, cu banii pe care i-ar fi obținut pe bijuterii, să își achite obligațiile la stat. Acum și-a angajat un avocat, a deschis un proces pe linie civilă și incearcă să dea de urma bijuteriilor.