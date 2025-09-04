Recidivist periculos prins de polițiștii din Prahova în autocarul spre Londra. Ataca bătrâne în autobuz

Stiri actuale
04-09-2025 | 17:40
talhar stb
Pro TV

Polițiștii Brigăzii pentru Transporturi Publice din Capitală au reținut un individ periculos care a tâlhărit cel puțin trei femei în mijloace de transport în comun, smulgându-le bijuteriile de la gât.

autor
Daniel Nițoiu

Respectivul, care este recidivist, a încercat să fugă din țară.

Până acum, polițiștii au reușit să probeze trei fapte de tâlhărie comise de individ, dar și o tentativă de tâlhărie.

Ultima s-a petrecut acum trei zile, într-un tramvai care circula în sectorul 5. Ce nu știa suspectul este că aproape toate autobuzele și tramvaiele din Capitală au instalate camere de supraveghere. Așa că polițiștii l-au depistat destul de repede.

Alte două femei au fost tâlhărite de același individ, iar la prima vedere se pare că acesta își alegea victime în vârstă, care nu puteau să se lupte cu el.

Citește și
talhar
Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat

După ce l-au identificat, polițiștii l-au dat în urmărire, iar colegii lor din Prahova l-au depistat ieri într-un autocar care urma să plece la Londra.

A fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Dacă va fi găsit vinovat pentru cele trei acte de tâlhărie, individul se va întoarce în închisoare, de unde a fost eliberat anul trecut pentru fapte asemănătoare.

Sursa: Pro TV

Etichete: autobuz, stb, talhar,

Dată publicare: 04-09-2025 17:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Arest preventiv pentru un tâlhar din Arad care a intrat cu ranga peste o familie. Complicele lui e căutat în continuare
Stiri Justitie
Arest preventiv pentru un tâlhar din Arad care a intrat cu ranga peste o familie. Complicele lui e căutat în continuare

Un bărbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, în urma deciziei Judecătoriei Chişineu-Criş din judeţul Arad, el fiind acuzat de tâlhărie calificată în formă continuată.

Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat
Stiri Diverse
Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat

Un tâlhar foarte violent din Iași a fost imobilizat și pus la pământ de un tânăr care trecea întâmplător prin zona, după ce agresorul umpluse de sânge o femeie, căreia i-a luat apoi telefonul. În tot acest timp, fiica victimei era în apel cu mama sa.

Momentul în care un tâlhar a mușcat casiera ca să scape cu prada, în Argeș. Imaginile l-au adus în arest
Stiri actuale
Momentul în care un tâlhar a mușcat casiera ca să scape cu prada, în Argeș. Imaginile l-au adus în arest

Tâlhărie ieșită din comun în Mioveni, Argeș. Un bărbat a intrat, în urmă cu două nopți, într-o casă de schimb valutar și a mers, inițial să stea de vorbă cu angajata.

Tâlhar pe bicicletă, prins în Timișoara. Cum i-a ajutat ultima victimă pe polițiști ca să-și recupereze telefonul
Stiri actuale
Tâlhar pe bicicletă, prins în Timișoara. Cum i-a ajutat ultima victimă pe polițiști ca să-și recupereze telefonul

Un individ care smulgea telefoane de pe bicicletă, în Timișoara, a fost găsit de polițiști cu ajutorul ultimei sale victime. Bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru cel puțin trei asemenea fapte.

Urs pofticios, tâlhar la drumul mare. Ce a surprins o cameră de supraveghere
Stiri Diverse
Urs pofticios, tâlhar la drumul mare. Ce a surprins o cameră de supraveghere

Un urs tare pofticios din statul american Tennessee s-a bucurat de prânzul unor muncitori.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28