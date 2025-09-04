Recidivist periculos prins de polițiștii din Prahova în autocarul spre Londra. Ataca bătrâne în autobuz

Polițiștii Brigăzii pentru Transporturi Publice din Capitală au reținut un individ periculos care a tâlhărit cel puțin trei femei în mijloace de transport în comun, smulgându-le bijuteriile de la gât.

Respectivul, care este recidivist, a încercat să fugă din țară.

Până acum, polițiștii au reușit să probeze trei fapte de tâlhărie comise de individ, dar și o tentativă de tâlhărie.

Ultima s-a petrecut acum trei zile, într-un tramvai care circula în sectorul 5. Ce nu știa suspectul este că aproape toate autobuzele și tramvaiele din Capitală au instalate camere de supraveghere. Așa că polițiștii l-au depistat destul de repede.

Alte două femei au fost tâlhărite de același individ, iar la prima vedere se pare că acesta își alegea victime în vârstă, care nu puteau să se lupte cu el.

După ce l-au identificat, polițiștii l-au dat în urmărire, iar colegii lor din Prahova l-au depistat ieri într-un autocar care urma să plece la Londra.

A fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Dacă va fi găsit vinovat pentru cele trei acte de tâlhărie, individul se va întoarce în închisoare, de unde a fost eliberat anul trecut pentru fapte asemănătoare.

