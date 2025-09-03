Femeia călcată cu mașina de presupusul amant a fost lăsată să agonizeze în stradă. Agresorul a încercat să se sinucidă

O femeie de 57 de ani, dintr-o comună din Prahova, care a fost bătută crunt și călcată cu mașina de un individ cu care a avut o relație extraconjugală, a murit la spital. Agresorul a încercat să se sinucidă. Acum este în arest.

Femeia din comuna Baba Ana a ajuns marți la spital cu mai multe coaste rupte și alte răni extrem de grave și a fost operată de urgență. Din păcate, noaptea următoare a murit.

La spital a fost dus și agresorul, care după ce a fugit de la locul faptei a încercat să se sinucidă. A fost găsit de polițiști în mașină, într-o localitate învecinată.

Marți dimineață, bărbatul a urmărit-o pe femeie pe stradă și când a ajuns în dreptul ei a coborât din autoturism, a bătut-o fără milă, apoi a călcat-o cu mașina și a lăsat-o să agonizeze în stradă.

Individul de 53 de ani este arestat preventiv, acuzat de omor calificat și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













