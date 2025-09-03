Femeia călcată cu mașina de presupusul amant a fost lăsată să agonizeze în stradă. Agresorul a încercat să se sinucidă

03-09-2025 | 18:02
O femeie de 57 de ani, dintr-o comună din Prahova, care a fost bătută crunt și călcată cu mașina de un individ cu care a avut o relație extraconjugală, a murit la spital. Agresorul a încercat să se sinucidă. Acum este în arest.

Femeia din comuna Baba Ana a ajuns marți la spital cu mai multe coaste rupte și alte răni extrem de grave și a fost operată de urgență. Din păcate, noaptea următoare a murit.

La spital a fost dus și agresorul, care după ce a fugit de la locul faptei a încercat să se sinucidă. A fost găsit de polițiști în mașină, într-o localitate învecinată.

Marți dimineață, bărbatul a urmărit-o pe femeie pe stradă și când a ajuns în dreptul ei a coborât din autoturism, a bătut-o fără milă, apoi a călcat-o cu mașina și a lăsat-o să agonizeze în stradă.

Individul de 53 de ani este arestat preventiv, acuzat de omor calificat și tulburarea ordinii și liniștii publice.

