Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net

Procurorii anticorupție fac percheziții la 10 adrese din Brașov, într-un dosar care-i vizează, printre alții, pe managerul Companiei de Apă și pe un vicepreședinte al Consiliului Județean.

Suspiciunile sunt, potrivit unor surse din anchetă, de dare și luare de mită, la care se adaugă și trafic de influență.

Cercetările vin după ce, în primăvară, conducerea campaniei de apă a fost schimbată, iar în lupta pentru putere au ieșit la iveală salariile uriașe ale managerilor.

Unul dintre manageri care, între timp, a fost înlocuit, câștiga peste 40.000 de lei net și avea în contract o clauză care prevedea daune de 400.000 de euro, în cazul în care ar fi fost demis în mod nejustificat.

Unul dintre vicepreședinții Consiliului Judetean, care conduce și Asociatia intercomunitară de apă, și este vizat și el de anchetă, crede că acțiunea procurorilor anticorupție ar veni ca urmare a unor reclamații făcute de cei deranjați de acțiunile sale.

Șerban Todorică, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov: „Amintiți-vă că acolo se câștigau niște salarii foarte mari și întotdeauna am spus și de când am ocupat această funcție am spus că voi normaliza această situație. Ei, foarte multă lume a pierdut. Eu sunt convins că cei care au făcut reclamație au pierdut. Era ușor să iei 8.000–8.500 de euro și după aceea să acuzi sau să reclami pe cineva care vine să facă regulă și ordine”.

Managerul Companiei de Apă Brașov, verificat și el acum, a fost numit interimar în martie și a câștigat postul prin concurs în luna iunie. Anterior, a fost președinte al Consiliului de Administrație, iar mai înainte, primar și consilier local în Predeal. În această ultimă calitate, în 2017, a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.

Potrivit DNA, cercetările de joi vizează fapte săvârșite în perioada 2024–2025, de către funcționari publici și complici ai acestora. Percheziții au avut loc și la două adrese din Galați. În total, descinderile s-au desfășurat la sediile a patru instituții publice și la opt locuințe sau sedii de firme.

