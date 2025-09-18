Percheziţii la Compania de Apă Braşov, într-un dosar de mită. Un manager avea salariul 40.000 lei net

Stiri actuale
18-09-2025 | 13:28
×
Codul embed a fost copiat

Procurorii anticorupție fac percheziții la 10 adrese din Brașov, într-un dosar care-i vizează, printre alții, pe managerul Companiei de Apă și pe un vicepreședinte al Consiliului Județean.

autor
Elena Bejinaru

Suspiciunile sunt, potrivit unor surse din anchetă, de dare și luare de mită, la care se adaugă și trafic de influență. 

Cercetările vin după ce, în primăvară, conducerea campaniei de apă a fost schimbată, iar în lupta pentru putere au ieșit la iveală salariile uriașe ale managerilor.

Unul dintre manageri care, între timp, a fost înlocuit, câștiga peste 40.000 de lei net și avea în contract o clauză care prevedea daune de 400.000 de euro, în cazul în care ar fi fost demis în mod nejustificat.

Unul dintre vicepreședinții Consiliului Judetean, care conduce și Asociatia intercomunitară de apă, și este vizat și el de anchetă, crede că acțiunea procurorilor anticorupție ar veni ca urmare a unor reclamații făcute de cei deranjați de acțiunile sale.

Citește și
frauda telefon
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat

Șerban Todorică, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov: „Amintiți-vă că acolo se câștigau niște salarii foarte mari și întotdeauna am spus și de când am ocupat această funcție am spus că voi normaliza această situație. Ei, foarte multă lume a pierdut. Eu sunt convins că cei care au făcut reclamație au pierdut. Era ușor să iei 8.000–8.500 de euro și după aceea să acuzi sau să reclami pe cineva care vine să facă regulă și ordine”.

Managerul Companiei de Apă Brașov, verificat și el acum, a fost numit interimar în martie și a câștigat postul prin concurs în luna iunie. Anterior, a fost președinte al Consiliului de Administrație, iar mai înainte, primar și consilier local în Predeal. În această ultimă calitate, în 2017, a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.

Potrivit DNA, cercetările de joi vizează fapte săvârșite în perioada 2024–2025, de către funcționari publici și complici ai acestora. Percheziții au avut loc și la două adrese din Galați. În total, descinderile s-au desfășurat la sediile a patru instituții publice și la opt locuințe sau sedii de firme.

Sursa: Pro TV

Etichete: apa, brasov, mita, dosar,

Dată publicare: 18-09-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
NEWS ALERT La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
Citește și...
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat
Stiri actuale
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru înşelăciune, fals informatic şi operaţiuni financiare frauduloase, după ce l-a înşelat pe un bărbat din Rovinari, județul Gorj.

„Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Un bărbat din Cluj a fost arestat după ce şi-a ameninţat cu moartea fosta iubită
Stiri actuale
„Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Un bărbat din Cluj a fost arestat după ce şi-a ameninţat cu moartea fosta iubită

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea şi cu divulgarea de imagini compromiţătoare, pentru a-i cere să se împace cu el.

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Recomandări
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Septembrie 2025

03:12:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28