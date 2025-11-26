Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO

26-11-2025 | 17:49
Au fost percheziții-fulger în Timișoara, la o grupare de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au verificat mai multe adrese și au ridicat probe.

autor
Daniel Preda

La una dintre locuințe au găsit pachete cu stupefiante ascunse într-o mașină de spălat vase, ambalată ca un produs nou.

Anchetatorii spun că pe parcursul acestui an, suspecții au vândut în județul Timiș în special cocaină și substanțe cunoscute sub denumirea de Cristal.

Douăsprezece persoane sunt acum la audieri.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, diicot, perchezitii, droguri de mare risc,

