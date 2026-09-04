Potrivit unor surse locale citate de news.ro, procurorii anticorupție au descins vineri dimineață la Universitatea „Ovidius” din Constanța, iar acțiunea ar viza Facultatea de Medicină.

Până la ora transmiterii acestei știri, nici DNA și nici Universitatea „Ovidius” nu au oferit oficial informații sau detalii cu privire la această acțiune.

Universitatea „Ovidius” din Constanța are o vechime de 35 de ani și cuprinde 16 facultăți.

Reprezentanţii Universităţii Ovidius din Constanţa confirmă că procurorii anticorupţie fac, vineri, percheziţii la Facultatea de Medicină, adăugând că pun la dispoziţia anchetatorilor toate documentele şi informaţiile solicitate.

"În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public, Universitatea Ovidius din Constanţa confirmă că, în dimineaţa zilei de vineri, 4 septembrie 2026, reprezentanţi ai Serviciului Teritorial Constanţa al Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi procedurale la sediul Facultăţii de Medicină. Universitatea cooperează pe deplin cu organele de anchetă şi pune la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, documentele şi informaţiile solicitate", se arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia de învăţământ superior, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, având în vedere că demersurile procedurale sunt în desfăşurare, instituţia nu poate oferi, în acest moment, informaţii suplimentare.