Printre inculpați se află un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.

Crainic Ion-Dacian, inspector superior la DGRFP Timișoara din cadrul ANAF, este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență. C.G., un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, este cercetat pentru două infracțiuni de cumpărare de influență, iar o a treia persoană, V.A., este acuzată de două infracțiuni de complicitate la trafic de influență.

Cei trei au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 3 septembrie 2026.

Milioane de euro pentru rambursări de TVA

Potrivit procurorilor, la 4 decembrie 2025, Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat direct promisiunea omului de afaceri, C.G., de a primi 1,5 milioane de euro. În schimbul banilor, acesta ar fi urmat să determine funcționari din cadrul ANAF Timișoara să aprobe rambursarea unei sume de aproximativ 21 de milioane de lei reprezentând TVA pentru societatea reprezentată de omul de afaceri.

Banii ar fi urmat să fie disimulați prin contracte de prestări servicii sau de management.

Procurorii susțin că promisiunea ar fi fost reiterată la 19 decembrie 2025. Atunci, Crainic Ion-Dacian ar fi precizat că din cei 1,5 milioane de euro ar fi oprit 1 milion de euro pentru el și pentru complicele său, V.A., în timp ce 500.000 de euro ar fi revenit funcționarilor despre care ar fi lăsat să se înțeleagă faptul că urmau să rezolve solicitarea omului de afaceri.

O a doua înțelegere ar fi vizat 100.000 de euro

Un alt episod investigat de procurori ar fi avut loc în martie 2026. La 9 martie, Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea omului de afaceri, C.G., de a primi 100.000 de euro.

Acceptarea ar fi fost reiterată la 18 martie 2026. În schimbul banilor, inspectorul ar fi urmat să determine funcționari din cadrul ANAF Timișoara să aprobe redobândirea codului de TVA și rambursarea unei sume de aproximativ 5 milioane de lei pentru o societate comercială reprezentată în fapt de omul de afaceri.

Și în acest caz, remiterea banilor ar fi urmat să fie disimulată prin contracte de prestări servicii sau de consultanță pe fonduri europene.

Inculpații nu pot părăsi țara

Pe durata controlului judiciar, cei trei trebuie să respecte mai multe obligații. Printre acestea se află interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanțele procurorilor și interdicția de a părăsi țara.

În cazul lui Crainic Ion-Dacian, există și interdicția de a exercita funcția de angajat în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Procurorii le-au atras atenția celor trei că, dacă încalcă cu rea-credință obligațiile impuse, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.

Parchetul precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.