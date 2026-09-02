La sosirea la DNA, afaceristul a declarat jurnaliştilor că nu a discutat nici cu premierul Ilie Bolojan, dar nici cu alte persoane implicate în acest dosar ”despre niciun bănuţ”.

Fănel Bogos a declarat jurnaliştilor, la sosirea la DNA Iaşi, unde urmează să fie audiat, că se aşteaptă la schimbarea încadrării juridice, dar şi la prelungirea controlului judiciar.

Întrebat despre discuţia avută cu premierul Ilie Bolojan, afaceristul Fănel Bogos a spus că nu a discutat nici cu premierul, dar nici cu alte persoane implicate în acest dosar ”despre niciun bănuţ”.

”Am avut o discuţie principială (cu premierul – n.r.), a fost o discuţie scurtă. Probabil necunoscându-mă şi eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, a afirmat Fănel Bogos.

În ceea ce priveşte ancheta în care este implicat, Fănel Bogos a declarat că are încredere în Justiţie, dar consideră că ”DNA a fost dus pe drumuri greşite”.

Fănel Bogos a fost reţinut pe 5 noiembrie 2025 şi arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Din martie 2026, omul de afaceri vasluian a fost pus sub control judiciar.

Bogos urmează să dea noi declaraţii miercuri în faţa procurorilor DNA Iaşi, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în acelaşi dosar.

Cristina Trăilă, fost deputat liberal, a fost audiată, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, susţinând că este total nevinovată şi că nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.

De altfel, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ulterior că el crede în nevinovăţia Cristinei Trăilă, afirmând că „oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta e responsabilitatea lor”.

„Eu consider că am procedat corect, a venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile”, a afirmat Bolojan, explicând că se întâlneşte cu zeci de oameni săptămânal dat fiind că, "atât timp cât eşti în serviciul public nu ai altă posibilitate".