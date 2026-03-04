Cu cancelarul german alături, Donald Trump s-a arătat supărat pe premierii din Spania și Marea Britanie, pentru că nu le-au permis americanilor să le folosească bazele atunci când au atacat Iranul.

Marea Britanie - a cărei bază din Cipru a fost amenințată de drone iraniene - trimite un distrugător și elicoptere cu capabilități anti-dronă, pentru a proteja mica națiune insulară din Mediterană. Distrugătorul va ajunge însă abia săptămâna viitoare.

Michael Clarke, analist de securitate: ''Este stânjenitor, ca imagine, că nu avem nicio navă de luptă în Mediterană, în această perioadă, cred că este prima dată de Bătălia Nilului, în 1799. Astfel, pare că marina britanică nu prea are ce să ofere.''

La rândul lui, președintele Macron a anunțat trimiterea unei fregate franceze în Cipru. În plus...

Emmanuel Macron: ”În fața acestei situații instabile și incertitudinii din viitor, am ordonat că portavonul Charles de Gaulle, cu avioanele pe care le transportă și fregatele care îl escortează să se îndrepte spre Mediterană.”

Iar Grecia a confirmat că muta în Cipru avioane F-16 și doua fregate echipate cu sisteme antidronă.

Pe de altă parte, nemulțumit că Madridul a refuzat să-i permită folosirea bazelor militare operate în comun pentru atacurile asupra Iranului, Trump a declarat că va "opri toate schimburile comerciale" cu Spania

Donald Trump: ''I-am spus lui Scott (Bessent) să întrerupă toate relațiile cu Spania. Spania a spus, de fapt, că nu putem folosi bazele lor. Și e în regulă. Nu vrem să o facem, am putea să le folosim baza dacă am vrea. Dar au fost neprietenoși. Și, după cum știți, au fost singura țară din NATO care nu a fost de acord să crească (cheltuielile pentru aprarea la 5% (din PIB)”.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: ”Poziția guvernului spaniol poate fi rezumată în două cuvinte: nu războiului. Această criză ne afectează și pe noi, europenii, și, în consecință, pe spanioli. Prin urmare, trebuie să cerem Statelor Unite, Iranului și Israelului să oprească ostilitățile înainte să fie prea târziu. Am spus‑o de multe ori și o repet acum: nu poți răspunde unei ilegalități cu alta, pentru că așa încep marile dezastre ale omenirii.”

Inițial, Londra a refuzat să permită Washingtonului să folosească baza britanică de la Diego Garcia, în Oceanul Indian, în timpul primelor lovituri asupra Iranului. Iar Trump l-a înțepat pe Keir Starmer, punând-ul în contrast cu ilustrul lider britanic din timpul celui de al doilea război mondial.

Donald Trump: ”Nici de Regatul Unit nu sunt mulțumit. Nu avem de-a face cu Winston Churchill.”