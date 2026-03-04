Războiul din Iran, la un pas să devină mai mare. Americanii vor să atragă în luptă încă un inamic al Teheranului

În paralel cu războiul evident, în Orientul Mijlociu se dau lupte, și pe frontul din umbră. Americanii încearcă să mobilizeze milițiile kurde, împotriva regimului iranian.

Donald Trump, își dorește ca după Khamenei, să găsească un succesor mai moderat, chiar în interiorul puterii, de la Teheran. Cert este, că nici iranienii, nu stau degeaba. Clericul Mojtaba Khamenei, unul dintre fiii fostului lider suprem, are șanse mari, să își înlocuiască tatăl. Deși nu ocupă nicio funcție oficială în stat, Mojtaba Khamenei este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Iran. Are legături strânse cu Gardienii Revoluției și cu miliția Basij și era văzut drept un canal important între liderul suprem care era tatăl său și structurile de securitate ale regimului. În Occident, numele lui a apărut frecvent în presă în urma unor acuzații legate de averea sa. Potrivit Bloomberg, Mojtaba Khamenei ar controla prin interpuși proprietăți de peste 100 de milioane de lire sterline într-o zonă exclusivistă din Londra, dar și conturi de sute de milioane în bănci britanice. Iar tabloidul Daily Mail a relatat, citând documente diplomatice americane, că acesta ar fi făcut mai multe vizite în Marea Britanie, inclusiv la o clinică specializată în tratarea impotenței.

Planurile lui Donald Trump, date peste cap de atacurile pe care le-a ordonat Între timp, Donald Trump încearcă să identifice posibili viitori lideri ai Iranului chiar în interiorul regimului islamist. Planul are, însă, o... hibă. Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, majoritatea oamenilor pe care îi aveam în vedere (să fie la conducere) sunt morți. Aveam câțiva în minte din acel prim grup, din care au murit toți. Și acum avem un alt grup. S-ar putea să fie și ei morți, potrivit rapoartelor. Așa că, cred, vine un al treilea val”. Pe de altă parte oficialii israelieni au dat de înțeles că oricine ar fi numit la conducerea Iranului ar deveni o țintă și că singura conducere legitimă ar fi una aleasă de iranieni. Reporter: „Dar ce spuneți despre prințul moștenitor Reza Pahlavi? Este el, în opinia dumneavoastră, o opțiune?” Donald Trump: „Pare o persoană de treabă. Dar, din punctul meu de vedere, ar fi nevoie de cineva care este deja acolo și care are popularitate în prezent, dacă există o astfel de persoană”.

Americanii vor să apeleze la dușamnii iranienilor În altă ordine de idei a apărut și informația potrivit căreia americanii ar căuta soluții și în afara regimului islamist de la Teheran. Una dintre variantele analizate, conform CNN, ar fi sprijinirea și mobilizarea milițiilor kurde din vestul Iranului. Clarissa Ward, CNN: „Un lider kurd iranian de rang înalt ne-a spus că forțele kurde iraniene pregătesc o operațiune terestră în vestul Iranului în zilele următoare, cu sprijinul Statelor Unite și al Israelului. Potrivit acestuia, CIA ar înarma în mod activ forțele kurde iraniene pentru a încerca să declanșeze tulburări interne în Iran, cu toate riscurile și problemele pe care le implică un astfel de scenariu”. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, planul ar presupune ca forțele armate kurde să atace trupele de securitate iraniene și să le țină ocupate. Astfel, locuitorii marilor orașe ar putea ieși în stradă fără riscul unor represalii violente, așa cum s-a întâmplat în timpul protestelor din ianuarie. Milițiile kurde ar putea provoca haos în regiune și ar forța regimul de la Teheran să își disperseze resursele militare. Dar sunt și experți care cred că planul nu este fezabil. Mark Hertling, general în rezervă: „Dacă guvernul american abia începe acum să se gândească la ideea de a înarma kurzii, atunci este probabil deja prea târziu. O astfel de operațiune ar necesita multă coordonare, numeroase discuții pe teren și colaborare directă cu aceste grupări pentru a le implica efectiv într-un conflict”. Între timp, potrivit publicației New York Times, agenți ai Ministerului Informațiilor de la Teheran ar fi contactat CIA pe canale indirecte, pentru a discuta soluții care să ducă la încheierea războiului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: ProTV Etichete: , , , Dată publicare: