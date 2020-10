Pelerinajul de Sfânta Parascheva, compromis de Covid. Credincioșii sunt în lacrimi: ”Doamne, ce o să fie până la urmă, oare?

În ultimii 30 de ani nu am văzut Catedrala Mitropolitană atât de goală, împrejmuită cu garduri de protecție și cu jandarmi în poartă. Sunt mărturiile oamenilor care vor să se închine la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva de la Iași.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a cerut anularea interdicțiilor impuse enoriașilor și și-a luat angajamentul să monteze plexiglas în jurul raclei, pentru a veni în sprijinul celor care vor să intre în Catedrală.

În două zile de pelerinaj, puțin peste 1.200 de oameni au trecut de filtrele puse la toate intrările în lăcașul de cult.

Robert a ieșit de la școală și, de mână cu bunicul, a mers direct la Mitropolie, cu flori și lumânări în mână.

Robert Bondar: ”M-am închinat cu bunelul, să iau note bune la școală, pentru părinți, pentru sora mea, pentru toată familia mea. Este covid și trebuie să purtăm distanța, să purtăm masca corect, să ne dăm cu dezinfectant ori de câte ori e nevoie”.

O liniște profundă domnește în Catedrala Mitropolitană și în curte, unde sar în evidență cordoanele delimitatoare și gardurile de protecție.

Bunicul băiețelului, cu ochii în lacrimi, e marcat de atmosfera apăsătoare.

Florin Pascariu, bunic: ”Parcă nu ne e la îndemână. De copil mic eu vin și așa liniște chiar nu am văzut. Nu îmi vine să cred, e ceva ce nu s-a mai întâmplat”.

”Am 83 de ani și nu am apucat așa ceva”

Până acum, în cele 2 zile de pelerinaj, doar 1.200 de oameni au trecut de porțile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și s-au închinat Sfintei Cuvioase Parascheva.

Femeie: ”Mi-au dat busuioc, mi-au dat aghiazmă. Dacă vii și te rogi, Dumnezeu te ajută”.

Femeie: ”Niciodată nu am avut așa. Am 83 de ani și nu am apucat așa ceva. Maica Parascheva tare mult ne-a mai ajutat și de ce vor să facă problema asta? De ce nu ne lasă? Doamne, ce o să fie, până la urmă, oare?”.

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a cerut în doisprezecelea ceas să se găsească, totuși, o soluție pentru ca pelerinajul, fie și redus la o singură zi, să se poată ține pentru toți credincioșii din țară.

A precizat că o să monteze un paravan transparent în jurul raclei, care să fie dezinfectat din oră în oră.

Deocamdată însă, restricțiile rămân în vigoare și pelerinii care ajung la poarta Catedralei sunt legitimați. Doar cei cu domiciliul în orașul Iași au voie în biserică.

Aceasta femeie din Suceava e nedumerită.

Femeie: ”Am venit de la spital, eu plec la gară acum. Am insistat. I-am rugat să mă lase 5 minute, nu stăteam mai mult. Am și testul covid făcut ieri, deci care ar fi problema, e vreo problemă? Cu testul negativ, 5 minute aș fi stat, nu mai mult”.

Jandarmii spun că nu sancționează pelerinii

În ultimele 24 de ore, în Iași au fost raportate 181 de noi infecții cu Sars Cov 2. Părerile oamenilor, în privința pelerinajului, sunt împărțite.

Femeie: ”Ne protejăm foarte bine așa, că altfel nu o mai scoatem la capăt cu boala. Foarte bune sunt măsurile care s-au luat. Mai bine ne ferim ca să punem punct, că altfel nu mai terminăm. O întindem ani și ani, tot înainte”.

Femeie: ”Uitați ce pustiu e aici și ce era anul trecut, o frumusețe. Dar anul ăsta e pustiu”.

Jandarmii vor rămâne în preajma Mitropoliei chiar și după hramul Cuvioasei Parascheva, de pe 14 octombrie.

Plutonier major Alexandru Mormenchi, purtător de cuvânt Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău: ”Forțele de ordine nu au aplicat sancțiuni pelerinilor, nu intenționează să aplice sancțiuni pelerinilor. Ne-am întâlnit cu unele cazuri în care a fost nevoie să insistăm sau să explicăm pe îndelete hotărârile”.

Anul trecut, numai în a doua zi de pelerinaj, peste 43.000 de oameni așteptau la rând în dorința de a se închina Sfintei ocrotitoare a Moldovei.