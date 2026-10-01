Numere câștigătoare Loto, 1 octombrie:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

Câștiguri de peste 272.000 de lei la ultimele trageri

La tragerea Noroc, s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au înregistrat două câştiguri de categoria a III-a în valoare de 60.181,40 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi la o agenţie din Miroslava, judeţul Iaşi.