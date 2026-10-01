Poliția spaniolă a arestat în orașul Alicante un tânăr de doar 16 ani, cu cetățenie română, suspectat că este principalul operator și „administratorul” al grupării de hackeri KillSec. Rețeaua este acuzată că a orchestrat aproximativ 1.000 de atacuri cibernetice de tip ransomware în ultimii doi ani, la nivel global, informează Reuters, citând autoritățile și Europol, transmite Agerpres.

Ancheta internațională a dus la o serie de descinderi și rețineri coordonate. Pe lângă adolescentul reținut în Spania, alte două persoane au fost arestate: una în Marea Britanie și cealaltă în România. Mai mult, autoritățile din Puerto Rico au emis o cerere de extrădare pe numele bărbatului reținut în Regatul Unit, semn al extinderii globale a prejudiciilor cauzate de grupare.

O a patra persoană implicată în activitățile infracționale a fost identificată de anchetatori, însă nu a fost arestată. Aceasta a împlinit 18 ani abia în luna august, fiind minoră la data comiterii unora dintre fapte, ceea ce a influențat măsurile procedurale luate împotriva sa.

Pentru a destrăma infrastructura tehnică a grupării, forțele de poliție au percheziționat opt locuințe în Spania, Grecia, România și Marea Britanie. În urma raidurilor, anchetatorii au confiscat echipamente electronice și au prelevat probe digitale esențiale pentru continuarea urmăririi penale.