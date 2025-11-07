Patru persoane au murit după ce un tren a lovit o maşină la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava

Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, judeţul Ilfov.

Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a anunţat că intervine în satul Creţeşti, comuna Vidra, cu 4 ambulanţe SMURD, o autospecială de stingere, 2 autospeciale pentru descarcerare şi Detașamentul Special de Salvatori.

”În urma evaluarii medicale, sunt 4 persoane decedate şi încă o victima conştientă”, a precizat ISU.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, trenul R 9708, aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, km. feroviar 15+980. Din primele informaţii, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate”, a transmis, vineri, CFR.

