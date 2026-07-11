La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș, potrivit ISU Prahova.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni.

La caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș.

Totodată, pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București, potrivit ISU Prahova.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunţă o intervenţie pentru salvarea a patru persoane în zona Valea Albişoarei, Buşteni.

”Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare”, precizează DSU.

Din cele patru persoane conștiente inițial, una a intrat în stare de inconștiență.

”La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureş. Misiunea este în desfăşurare”, mai anunţă autorităţile.