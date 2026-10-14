S-a întâmplat în timpul unei acțiuni organizate de procurorii DIICOT Arad, împreună cu polițiștii de frontieră, cei locali și de la Combaterea Criminalității Organizate.

Individul era pasager într-un autocar care circula pe ruta Spania-România. Iar anchetatorii susțin că substanțele interzise erau destinate vânzării la noi în țară.

Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au cerut arestarea lui preventivă, pentru 30 de zile. Suspectul e cercetat pentru trafic intern și internațional de droguri de risc.