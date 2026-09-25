O astfel de situație a fost raportată la Spitalul Militar. Cei din conducere spun că au luat măsurile necesare, însă fără a închide vreun spațiu, lucru total nerecomandat.

Mai mulți angajați ai Spitalului Militar au filmat o ploșniță care se plimba pe un birou.

Corespondent Știrile ProTV: „Mai întâi astfel de insecte ar fi fost în secția de psihiatrie, în urmă cu 3 săptămâni. Angajații spun că au anunțat conducerea, dar susțin că nu s-au luat măsurile necesare și, din această cauză, ploșnițele s-ar fi răspândit în mai multe secții ale unității sanitare”.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții Spitalului Militar transmit că există o sesizare punctuală din partea personalului despre prezența acestor insecte în secția de neurologie, dar că au fost realizate proceduri riguroase de dezinsecție. Totodată, spun că nu au închis niciun spațiu. Doar că dezinsecția împotriva ploșnițelor presupune o procedură specială, cu biocid puternic. Spațiul invadat de insecte trebuie închis timp de 10 zile, iar tratamentul repetat, pentru ca intervenția să fie eficientă.

În februarie 2024, medicii de la Militar au găsit aceste insecte periculoase și foarte greu de stârpit pe hainele și în bagajul unei paciente care venise la Unitatea de Primiri Urgențe. Atunci s-au luat toate măsurile necesare.

Însă ploșnițele au ajuns și la Universitar sau la Spitalul Bagdasar, unde secția de recuperare a fost închisă timp de o lună.

Dincolo de solicitările din instituții, reprezentanții firmelor de dezinsecție spun că sunt chemați tot mai des și de asociațiile de proprietari, pentru că prezența ploșnițelor a devenit o problemă în multe zone ale Capitalei. Numai că nu toți oamenii sunt de acord să-și curețe locuințele.

Aurelian Pintilescu - biolog firmă DDD: „Tratamentul pentru ploșnițe are un tipic anume și unele persoane nu înțeleg. Se ajunge la aruncarea mobilierului din casă. Tratamentele pentru combaterea ploșnițelor sunt 3 feluri. Tratamentul clasic cu produse insecticide, tratament termic cu căldură sau prin temperatură foarte, foarte scăzută. În raport de o lună putem spune că am scăpat de ploșnițe.”

Specialiștii insistă că, atunci când există un focar, o singură intervenție nu este suficientă. Dezinsecția trebuie repetată în toate spațiile infestate.