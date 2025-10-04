Parenting în era telefoanelor și rețelelor sociale: cum putem să ne conectăm emoțional cu copiii

Una dintre cele mai mari provocări pentru părinții din zilele noastre este modul în care își petrec puținul timp liber alături de copii.

Tot mai des telefoanele, tabletele și rețelele sociale devin o barieră între generații chiar și atunci când sunt împreună fiecare trăiește într-o lume digitală, separată.

La o conferință din capitală, experții au venit cu sfaturi despre cum putem să ne conectăm mai bine emoțional cu copiii noștri.

Într-o lume în care aproape totul se face pe telefon - de la plata facturilor, la comandarea ingredientelor pentru cină, cumpărarea jucăriilor pentru cei mici sau a biletelor la teatru - este tot mai greu pentru părinți să lase ecranul deoparte și să fie complet prezenți.

Mulți recunosc că, deși petrec timp cu copiii, gândul le fuge mereu la notificări, la mesaje sau la muncă.

Dan Siegel - specialist în parenting: ”Acest timp în care noi suntem absorbiți de ce se întâmplă în lumea digitală, ne ia din timpul pe care îl petrecem cu copiii noștri. Dacă stăm pe telefoane, trebuie să îi spunem și copilului ce vedem acolo astfel încât să fie timp de calitate petrecut împreună”.

În același timp, în multe familii se observă o schimbare de paradigmă: părinții care au crescut cu frica pedepsei aleg acum să aplice principiile "gentle parenting" — o educație bazată pe empatie, ascultare și respect reciproc.

Doar că, uneori, în încercarea de a nu repeta greșelile trecutului, părinţii merg în cealaltă extremă: copiii ajung să nu mai aibă reguli clare său limite.

Specialiștii atrag atenția că echilibrul este cheia.



Maggie Dent - specialist în parenting: ”Cred că un punct esențial în educația de astăzi este prea multă blândețe — de aceea provocarea părinților este să găsească echilibrul. Totuși, copiii au nevoie de noi ca părinți, să le spunem: NU, nu facem asta! Dar nu trebuie să țipăm, să urlăm, să-i pedepsim, să-i trimitem în camera lor, ci să fim fermi pe poziții”.

La conferința despre parenting a participat și Fundația Kids Hero, care susține copiii vulnerabili din România prin proiecte de educație și sănătate. La eveniment, fundația a adus în atenție povești emoționante și i-a încurajat pe părinți să devină, la rândul lor, "eroi" pentru alți copii aflați în dificultate.

