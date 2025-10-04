Parenting în era telefoanelor și rețelelor sociale: cum putem să ne conectăm emoțional cu copiii

Stiri actuale
04-10-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Una dintre cele mai mari provocări pentru părinții din zilele noastre este modul în care își petrec puținul timp liber alături de copii.

autor
Știrile PRO TV

Tot mai des telefoanele, tabletele și rețelele sociale devin o barieră între generații chiar și atunci când sunt împreună fiecare trăiește într-o lume digitală, separată.

La o conferință din capitală, experții au venit cu sfaturi despre cum putem să ne conectăm mai bine emoțional cu copiii noștri.

Într-o lume în care aproape totul se face pe telefon - de la plata facturilor, la comandarea ingredientelor pentru cină, cumpărarea jucăriilor pentru cei mici sau a biletelor la teatru - este tot mai greu pentru părinți să lase ecranul deoparte și să fie complet prezenți.

Mulți recunosc că, deși petrec timp cu copiii, gândul le fuge mereu la notificări, la mesaje sau la muncă.

Citește și
ploi, furtuni, meteo, vreme rea
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse

Dan Siegel - specialist în parenting:Acest timp în care noi suntem absorbiți de ce se întâmplă în lumea digitală, ne ia din timpul pe care îl petrecem cu copiii noștri. Dacă stăm pe telefoane, trebuie să îi spunem și copilului ce vedem acolo astfel încât să fie timp de calitate petrecut împreună”.

În același timp, în multe familii se observă o schimbare de paradigmă: părinții care au crescut cu frica pedepsei aleg acum să aplice principiile "gentle parenting" — o educație bazată pe empatie, ascultare și respect reciproc.

Doar că, uneori, în încercarea de a nu repeta greșelile trecutului, părinţii merg în cealaltă extremă: copiii ajung să nu mai aibă reguli clare său limite.
Specialiștii atrag atenția că echilibrul este cheia.

Maggie Dent - specialist în parenting: ”Cred că un punct esențial în educația de astăzi este prea multă blândețe — de aceea provocarea părinților este să găsească echilibrul. Totuși, copiii au nevoie de noi ca părinți, să le spunem: NU, nu facem asta! Dar nu trebuie să țipăm, să urlăm, să-i pedepsim, să-i trimitem în camera lor, ci să fim fermi pe poziții”.

La conferința despre parenting a participat și Fundația Kids Hero, care susține copiii vulnerabili din România prin proiecte de educație și sănătate. La eveniment, fundația a adus în atenție povești emoționante și i-a încurajat pe părinți să devină, la rândul lor, "eroi" pentru alți copii aflați în dificultate.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, parinti, parenting,

Dată publicare: 04-10-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Stiri actuale
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse

Chiar dacă duminică nu au fost emise avertizări meteo, iar ploile s-au oprit, de duminică noapte se vor întoarce. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în România.

O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”
Stiri actuale
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”

La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.

Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor
Stiri actuale
Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor
Stiri actuale
Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28