ParentED Fest: În timp ce românii se ceartă pe politică în social media și la TV, copiii absorb tot haosul

· Poluarea sonoră din casele românilor afectează învățarea, jocul și somnul copiilor, care sunt mai vulnerabili la zgomot decât adulții

· Studiile arată că cei mici expuși la TV timp de 2 ore zilnic au de 6 ori mai multe șanse de întârziere în dezvoltarea limbajului

· Medic celebru: Experiențele schimbă de fapt structura fizică a creierului

București, 14 mai 2025. Scandalurile politice din această perioadă, certurile din dezbateri și talk-show-uri și zgomotul continuu îi stresează pe copii chiar în propria casă. Un studiu recent analizat de ParentEd arată că cei mici devin tot mai agitați din cauza gălăgiei provocat de adulții din jur. Situația e și mai gravă atunci când micuții de 8-12 ani stau lipiți de telefoane și tablete 5 ore și jumătate pe zi, iar televizoarele sunt pornite continuu prin case, chiar dacă nimeni nu se uită.

În acest climat tensionat și hiper-mediatizat, copiii sunt expuși involuntar unui mediu sonor haotic care le afectează dezvoltarea. Cât timp părinții stau pe telefoane sau în fața televizoarelor, copiii nu mai pot să învețe, să se joace normal, să doarmă liniștit. Experții afirmă că acei copii expuși la televizor 2 ore zilnic au de 6 ori mai mult decât ceilalți riscul de a vorbi mai târziu și mai puțin corect. Iar în România, adulții cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani tind să urmărească televizorul împreună cu familia și preferă știrile TV, arată un alt studiu[2].

Dr. Daniel J. Siegel, medic din Statele Unite, expert în dezvoltarea creierului, avertizează: „Experiențele schimbă de fapt structura fizică a creierului." Fiecare oră petrecută în fața ecranelor cu conținut haotic, fiecare scandal electoral de la TV afectează neuronii copiilor, care nu rămân indiferenți: peste 50% dintre părinții chestionați într-un alt studiu au afirmat că au observat îngrijorări la copiii lor legate de problemele politice prezentate în media[3].

La poluarea fonică din interiorul caselor - de la televizoarele cu știri și scandaluri politice la electrocasnicele zgomotoase – se adaugă cea din mediul exterior, iar copiii sunt mai vulnerabili la zgomot decât adulții pentru că sunt în plină dezvoltare și au un control limitat asupra filtrării informației.

Conform studiilor analizate de ParentEd, zgomotul excesiv poate afecta:

· Învățarea: Copiii nu se mai pot concentra la școală, scad memoria și performanțele la teste.

· Jocul: Televizorul pornit în fundal îi împiedică să se concentreze pe jucării.

· Somnul: Se trezesc des, stresați și obosiți, chiar dacă nu-și dau seama.

· Stresul: Corpul lor e în alertă constantă din cauza haosului sonor.

În plus, copiii au și ei propriul lor timp de ecrane: Copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani petrec zilnic aproximativ 5 ore și jumătate pe dispozitive. Utilizarea a crescut încă din 2019, chiar înainte ca pandemia de COVID-19 să înceapă să se răspândească, arată o cercetare din 2024.[4] Copiii între 12 și 24 de luni care stau la ecrane 2 ore zilnic au de 6 ori mai mare riscul de întârziere la vorbire.

Specialiștii recomandă stingerea televizoarelor când nimeni nu se uită, limitarea ecranelor și crearea de „zone liniștite" în casă. Dr. Daniel Siegel mai recomandă, pentru reducerea anxietății, metoda RAIN: Recunoaște, Acceptă, Investighează și Nu te identifica cu anxietatea, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Renumitul specialist va veni la București în intervalul 4-5 octombrie, pentru a susține o conferință în cadrul ParentEd Fest 2025.

Cel mai mare eveniment de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București. Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor, și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia.

