Parcul cumpărat cu 50 de milioane de euro de PMB și lăsat în paragină, de șapte ani

18-12-2025 | 10:58
Cumpărat cu aproape 50 de milioane de euro din bani publici, Parcul Verdi a rămas, la şapte ani de la achiziţie, un spaţiu verde neamenajat, cu infrastructură minimă şi fără un proiect clar de dezvoltare din partea Primăriei Capitalei.

Primăria Municipiului București a achiziţionat, în urmă cu mai bine de şapte ani, mai multe terenuri care formează astăzi Parcul Verdi. Rezultatul investiţiei este însă departe de aşteptările bucureştenilor: un parc lăsat în paragină, fără dotări reale şi fără un plan asumat de amenajare.

La o simplă privire de ansamblu, bilanţul este modest: nouă bănci, nouă coşuri de gunoi ruginite, şapte stâlpi de iluminat nefuncţionali şi doar doi care mai funcţionează. Există un singur loc de joacă, mic şi sărăcăcios, şi trei alei, dintre care două sunt deja distruse. În rest, câteva hectare de teren parţial acoperite cu iarbă şi arbori, fără o infrastructură care să transforme zona într-un parc urban propriu-zis.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Sursa: spotmedia.ro

