De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”

Parchetul General susţine că a solicitat în instanţă eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra deoarece a expirat perioada maximă de şase luni în care aceştia pot sta după gratii în timpul urmăririi penale.

„Având în vedere unele articole referitoare la dosarul penal care a făcut anterior obiectul comunicatului de presă din data de 1 august 2025, facem precizarea că înlocuirea măsurii arestării preventive s-a datorat exclusiv faptului că a expirat perioada maximă de şase luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale. Menţionăm câteva dintre obligaţiile pe care instanţa le-a stabilit pentru inculpaţi: să nu depăşească teritoriul României decât cu încuviinţarea organului judiciar; să nu se deplaseze în municipiul Bucureşti; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă; să nu participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme”, se arată într-un mesaj transmis joi de Parchetul General.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, respectiv Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman, plasaţi sub control judiciar.

Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul General care se ocupă de acest caz.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 6720/284/P/2024. Înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaţilor: Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred Ioan”, se arată în decizia instanţei.

Condițiile în care mercenarii lui Potra au fost eliberați din arest

Cei trei nu pot părăsi teritoriul României, vor purta brăţări electronice de supraveghere, nu au voie să intre în Bucureşti şi să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice şi nu au voie să deţină arme.

De asemenea, instanţa a dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu pentru alţi 10 mercenari, plasaţi de asemenea sub control judiciar, cu aceleaşi interdicţii ca primii trei.

Cererea de eliberare depusă de Parchet în instanţă vine după ce, pe 1 august, mercenarii au fost audiaţi de procurori, pentru ca, după trei zile, anchetatorii să îl cheme şi pe Călin Georgescu pentru a-l anunţa că i-a fost schimbată încadrarea pentru una din faptele de care este acuzat.

În continuare, Horaţiu Potra este dat în urmărire internaţională, iar autorităţile române nu au încă informaţii despre locul unde s-ar afla acesta.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

