De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”

Stiri Justitie
21-08-2025 | 21:25
Horatiu Potra
Inquam Photos / Octav Ganea

Parchetul General susţine că a solicitat în instanţă eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra deoarece a expirat perioada maximă de şase luni în care aceştia pot sta după gratii în timpul urmăririi penale.

 

autor
Adrian Popovici

„Având în vedere unele articole referitoare la dosarul penal care a făcut anterior obiectul comunicatului de presă din data de 1 august 2025, facem precizarea că înlocuirea măsurii arestării preventive s-a datorat exclusiv faptului că a expirat perioada maximă de şase luni în care aceasta poate fi dispusă în cursul urmăririi penale. Menţionăm câteva dintre obligaţiile pe care instanţa le-a stabilit pentru inculpaţi: să nu depăşească teritoriul României decât cu încuviinţarea organului judiciar; să nu se deplaseze în municipiul Bucureşti; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă; să nu participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme”, se arată într-un mesaj transmis joi de Parchetul General.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, respectiv Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman, plasaţi sub control judiciar.

Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul General care se ocupă de acest caz.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 6720/284/P/2024. Înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaţilor: Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred Ioan”, se arată în decizia instanţei.

Citește și
horatiu potra, jandarmi
Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării

Condițiile în care mercenarii lui Potra au fost eliberați din arest

Cei trei nu pot părăsi teritoriul României, vor purta brăţări electronice de supraveghere, nu au voie să intre în Bucureşti şi să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice şi nu au voie să deţină arme.

De asemenea, instanţa a dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu pentru alţi 10 mercenari, plasaţi de asemenea sub control judiciar, cu aceleaşi interdicţii ca primii trei.

Cererea de eliberare depusă de Parchet în instanţă vine după ce, pe 1 august, mercenarii au fost audiaţi de procurori, pentru ca, după trei zile, anchetatorii să îl cheme şi pe Călin Georgescu pentru a-l anunţa că i-a fost schimbată încadrarea pentru una din faptele de care este acuzat.

În continuare, Horaţiu Potra este dat în urmărire internaţională, iar autorităţile române nu au încă informaţii despre locul unde s-ar afla acesta.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. 

Sursa: Agerpres

Etichete: mercenari, arest, horatiu potra,

Dată publicare: 21-08-2025 21:25

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Stiri actuale
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Procurorii audiază vineri 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, încălcarea regimului armelor şi muniţiilor, folosirea ilegală a articolelor pirotehnice şi instigare publică.

Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării
Stiri Justitie
Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, miercuri, prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pe numele a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12