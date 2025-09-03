CSM, plângere penală la Parchet pentru „instigare la violență fizică și sexuală” împotriva magistraților pe rețelele sociale

Stiri actuale
03-09-2025 | 16:36
CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General privind cazuri de instigare, pe reţelele sociale, la violenţă fizică şi sexuală, inclusiv pedofilie, împotriva magistraţilor şi a familiilor lor.

autor
Sabrina Saghin

Pe de altă parte, „campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimare a corpului magistraţilor continuă şi este întreţinută de factorul politic”, susţin reprezentanţii CSM, făcând referire la afirmaţii ale premierului Ilie Bolojan privind salariile şi vârsta de pensionare a magistraţilor.

„Consiliul Superior al Magistraturii informează că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică prevăzută de art. 368 din Codul penal, solicitând efectuarea de cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai reţelelor sociale au instigat la săvârşirea unor infracţiuni grave împotriva magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora. Printre acestea, exemplificăm instigări explicite la violenţă fizică şi sexuală şi fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători. Totodată, au fost identificate reacţii similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai reţelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistraţi”, arată CSM, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

CSM a reclamat, luni, „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări „de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, „manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”.

Dezinformare și atacuri politice

Pe de altă parte, „campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimare a corpului magistraţilor continuă şi este întreţinută de factorul politic. În acest sens, premierul României a afirmat recent, din nou, că salariile magistraţilor sunt în cuantum de 4000 – 5000 euro net/lunar, iar magistraţii se pensionează la 48 - 49 de ani în România”, adaugă CSM, în comunicatul de miercuri.

Citește și
magistrati
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați

În acest context, CSM aminteşte că, în ceea ce priveşte venitul brut şi cel net al unui judecător la început de carieră, analiza datelor comunicate de 27 de state indică faptul că România se situează pe locul 20, cu un venit similar celui din Lituania. Poziţiile aflate în faţa României prezintă deja o diferenţă de salarizare de peste 20-30% în plus net/lună, respectiv Polonia şi Bulgaria.

Din schema naţională de posturi, sunt alocate judecătorilor de la judecătorii aproximativ 45% dintre acestea, iar la parchetele de pe lângă judecătorii activează 49% din numărul total al procurorilor, potrivit sursei citate.

Salarii și pensii ale magistraților

„Salariul net al unui judecător la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă judecătorie se situează în intervalul 6990 lei/net pentru un stagiar, 10.486 lei/net în primii ani de carieră şi ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, până la suma de 16.157 lei/net la judecătorie sau la parchetul de pe lângă judecătorie. Salarizarea judecătorilor cu grad de tribunal şi a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunal este superioară cu 11% celei de la nivelul judecătoriilor, iar cea a judecătorilor cu grad de curte de apel sau a procurorilor de la parchetele de pe lângă curţile de apel este cu 13% superioară celei de la nivelul tribunalului”, explică reprezentanţii CSM.

Totodată, ei amintesc că în România există în prezent peste 215.000 de pensii de serviciu, dintre care doar în jur de 5.000 sunt cele ale magistraţilor. Astfel, acestea ocupă maximum 4% din totalul pensiilor de serviciu, „deşi sunt prezentate constant ca fiind cele care împovărează sistemul public de pensii”.

„În ceea ce priveşte cuantumul pensiei de serviciu, reamintim că prin Legea nr. 282/2023 s-au corectat anomaliile anterioare, astfel încât pensia de serviciu stabilită potrivit acestui act normativ nu mai depăşeşte salariul net în plată”, adaugă CSM.

Vârsta de pensionare a magistraţilor în România este în prezent 60 de ani potrivit Legii nr. 282/2023, aceasta crescând etapizat, potrivit aceleiaşi surse.

La nivelul anului 2021, vârsta de pensionare a magistraţilor era de aproximativ 54 de ani, aceasta scăzând ca urmare a iniţierii şi adoptării legislaţiei care a destabilizat statutul magistratului începând cu anul 2022.

Vârsta reală de pensionare

„Contrar celor afirmate constant şi nereal în spaţiul public, în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare se menţine la judecători la 52 de ani, comparativ cu perioada de maximă stabilitate legislativă când, la nivelul anilor 2010-2011, vârsta medie de pensionare era de peste 58 de ani. În ceea ce priveşte vârsta medie de pensionare pentru procurori, din datele statistice deja prezentate public de Consiliu, reiese că aceasta este de aproximativ 55 de ani în intervalul de timp 2010 - 2025, pentru judecători fiind de aproximativ 56 de ani în acelaşi interval de timp. Prin urmare, informaţia reiterată constant în spaţiul public că magistraţii se pensionează la 47-48 de ani este o informaţie falsă”, susţin reprezentanţii CSM.

În finalul comunicatului, CSM se referă la „escaladarea” atitudinilor publice ostile faţă de magistraţi.

„Consiliul Superior al Magistraturii a atras deja atenţia asupra escaladării atitudinilor publice ostile faţă de judecători şi procurori, toate aceste acţiuni ale celorlalte puteri în stat şi ale mass media generând riscuri care afectează independenţa justiţiei şi destabilizează grav sistemul judiciar, afectând în mod direct drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”, mai arată CSM.

Sursa: News.ro

Etichete: CSM, magistrati, ilie bolojan,

Dată publicare: 03-09-2025 16:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
CSM reclamă atacuri și instigări împotriva magistraților și familiilor lor: „Fenomen de o gravitate excepțională”
Stiri Justitie
CSM reclamă atacuri și instigări împotriva magistraților și familiilor lor: „Fenomen de o gravitate excepțională”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că manifestările agresive au loc online, dar și în sălile de judecată.

Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați
Stiri actuale
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați

CSM a decis să convoace adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale.  

Numirea Liei Savonea la conducerea ÎCCJ, contestată în instanță de Comunitatea Declic. „Legea să fie respectată”
Stiri actuale
Numirea Liei Savonea la conducerea ÎCCJ, contestată în instanță de Comunitatea Declic. „Legea să fie respectată”

Comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acţiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Recomandări
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China
Stiri Politice
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China

Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu
Stiri Politice
PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât premierul Ilie Bolojan, dar insistă asupra faptului că nu sunt ”concedieri”, ci ”reformă”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Chef Florin Dumitrescu “ Da, sunt fascinat de bucătăria franceză, italiană, japoneză dar...gustos in România!”

01:58

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Septembrie 2025

48:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
3 Septembrie 2025

01:49:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28