Bolojan: Începe reforma companiilor de stat cu datorii, sub coordonarea Oanei Gheorghiu. Șefii lor “să nu-și mai bată joc”

Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani: restructurarea companiilor de stat cu mari datorii la buget. Lista acestora va fi aprobată chiar mâine, iar întregul proces va fi supervizat de vicepremierul Oana Gheorghiu .

Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. El a arătat că acest demers este un pas obligatoriu pentru ca statul să nu mai piardă bani pe companii ineficiente și prost administrate.

„ANAF a publicat toate companiile care au datorii, inclusiv cele de stat, iar în ședința de Guvern de mâine (joi -n.r.), lista acestor companii care nu sunt în bună regulă din punct de vedere al administrării va fi aprobată”, a spus Ilie Bolojan.

Vor fi numiți șefi noi, care să “nu-și bată joc” de companii, și care să le însănătoșească

Întrebat dacă există consens politic în Coaliție pentru restructurarea companiilor de stat, Bolojan a răspuns că “nu există probleme pe această temă.” “Trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să avem o administrare mai bună a societăților comerciale de stat”, a adăugat el.

Premierul a explicat că o parte dintre aceste companii vor fi restructurate pentru a opri perderile, iar la altele vor fi numiți șefi noi, care să “nu-și bată joc de ele”.

„Acele conduceri trebuie să aibă niște criterii, în așa fel încât să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la această țară mai bine, să nu-și bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat”, a spus Bolojan.

Guvernul va avea un mecanism clar de monitorizare a reformei în acest domeniu, care va fi condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. “Periodic, vom comunica ce facem pe această linie”, a spus premierul.

„Administrarea activelor de stat prin companiile de stat este un lucru foarte important, pentru că (…) avem companii care stau practic pe subvențiile statului… Nu e totuna dacă au profituri mai mari sau mai mici, de unde statul poate să primească dividende pe care să le transfere în Sănătate sau în Educație”, a explicat Bolojan.

